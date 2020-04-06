Всего в больнице находится 16 человек

Медики сообщили, какие пациенты были госпитализированы в одесскую инфекционную больницу с диагнозом COVID-19

Информацию обнародовала директор городского департамента здравоохранения Елена Якименко в ходе брифинга, пишут местные СМИ .

По словам чиновницы, в инфекционной больнице на стационарном лечении пребывает 16 человек зараженным опасным вирусом, из них 6 человек – это жители области и 10 одесситов.

«Трое в тяжелом состоянии без аппаратного подключения, трое в легком и десятеро в состоянии средней тяжести», - рассказала она.

Кроме того, она отметила, что большинство пациентов больницы- это пожилые люди

Их них пятеро - от 50 лет, четверо – 60-69 лет, один – 70-79 лет.

При этом всего с 13 марта, по словам чиновницы, в инфекционную больницу поступило 279 человек с подозрением на вирусную болезнь. Положительные результаты получены у 24 человек.

Ранее мы писали, одесские чиновники сообщили, как будут хоронить жертв опасного вируса.

Их будут укладывать в герметичный пакет с дезсредством и помещать в компактный гроб, рассказала заместитель одесского мэра Светлана Бедрега.

По ее словам, такой протокол предусматривается по приказу главного санитарного врача Украины.

Также чиновница отметила, что будут ограничения и по числу скорбящих.

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