В Одессе на фоне ажиотажа из-за эпидемии подорожал до неприличия природный антисептик – имбирь

Пользователи в соцсетях стали отмечать, что цена на имбирный корень в супермаркетах взлетела в 2- 3 раза.

А на некоторых рынках так и вовсе достигала 800 гривен за килограмм, сообщают метсные СМИ.

Причиной того, что имбирь стал стремительно дорожать, стала информация о его целебных свойствах, которые помогут в борьбе с коварной вирусной инфекцией.

По мнению китайского врача Лю Хуншена, имбирь может помочь при вирусе.

"Согласно информации, которую я получил из Китая, скажу: поешьте имбиря, добавьте его в чай и пейте. Это очень хорошо помогает. Имбирь кипятите и пейте отвар каждый день. Два раза в день. Это точно поможет вам и вылечиться, и не болеть потом», - заявил он одному зарубежному изданию.

Однако сейчас найти в продаже свежий корень имбиря очень сложно. Имбирь исчез из продажи, как в больших торговых сетях, типа «Таврии В» и Копейки», так и маленьких.

При этом в интернет-магазине «Таврия В» его нет в наличии, но указана цена — 399,90 грн/1 кг. На сайте супермаркета «Копейка» килограмм имбиря сегодня стоит 375 грн.

Например, на интернет-рынке продуктов «Freshmart» килограмм имбиря сегодня стоит 549 грн, в он-лайн сумермаркете «Fozzy» — 499,90 грн.

Напомним, одесская инфекционка вляпалась в скандал: "вместо масок и ИВЛ по огромной цене скупили..."

Также Politeka писала, Одессу захлестнула волна ограблений из-за карантина: тащат все, что плохо лежит

А еще Politeka сообщала, в сети показали, как выглядит центр Одессы в разгар карантина: красноречивые кадры