В Одессе на фоне ажиотажа из-за эпидемии подорожал до неприличия природный антисептик – имбирь
Пользователи в соцсетях стали отмечать, что цена на имбирный корень в супермаркетах взлетела в 2- 3 раза.
А на некоторых рынках так и вовсе достигала 800 гривен за килограмм, сообщают метсные СМИ.
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Причиной того, что имбирь стал стремительно дорожать, стала информация о его целебных свойствах, которые помогут в борьбе с коварной вирусной инфекцией.
По мнению китайского врача Лю Хуншена, имбирь может помочь при вирусе.
"Согласно информации, которую я получил из Китая, скажу: поешьте имбиря, добавьте его в чай и пейте. Это очень хорошо помогает. Имбирь кипятите и пейте отвар каждый день. Два раза в день. Это точно поможет вам и вылечиться, и не болеть потом», - заявил он одному зарубежному изданию.
Однако сейчас найти в продаже свежий корень имбиря очень сложно. Имбирь исчез из продажи, как в больших торговых сетях, типа «Таврии В» и Копейки», так и маленьких.
При этом в интернет-магазине «Таврия В» его нет в наличии, но указана цена — 399,90 грн/1 кг. На сайте супермаркета «Копейка» килограмм имбиря сегодня стоит 375 грн.
Например, на интернет-рынке продуктов «Freshmart» килограмм имбиря сегодня стоит 549 грн, в он-лайн сумермаркете «Fozzy» — 499,90 грн.
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