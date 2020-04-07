У вівторок, 7 квітня весна буде спокушати одеситів, які сидять на карантині, гарною сонячною погодою

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.

В Одесі хмар спостерігатися в цей день не буде, небо весь час буде ясним. Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 2-4 °С тепла, вдень 11-13 °С тепла.

В Одеській області метеорологи прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 1 °С морозу до 4 °С тепла, вдень 10-15 °C

На автодорогах області видимість добра.

7 квітня відзначається свято Благовіщення Пресвятої Богородиці.

У народі говорили, що на Благовіщення весна зиму поборола.

Звичайно, в цей день відбувається третя зустріч весни.

Якщо 7 квітня вітер, іній і туман - до урожайному році. Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі. Якщо Благовіщення холодне - чекай сорок морозів вранці. На Благовіщення гроза - до теплого літа. Небо безхмарне, сонце яскраве - бути літу грізному; відлига - багато морозів попереду. Якщо на Благовіщення ніч тепла - весна рання буде.

Раніше ми писали, що синоптики прогнозували літо вже в травні. Згідно з прогнозами, травень в Україні буде дуже посушливим і спекотним. А ось у червні очікуються сильні дощі та похолодання.

Нагадаємо, що весна штурмує Україну з новою силою.

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