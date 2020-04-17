Хто не зможе зарядити телефон

У п'ятницю, 17 квітня комунальники знеструмлять три райони в Одесі та передмісті

Про це інформує прес-служба «Одесаобленерго», передає Politeka.net

Причиною відключення електроенергії в Приморському районі буде плановий ремонт мереж. А в інших районах світло буде відсутнє через аварію.

Так, електроенергії не буде з наступним адресами:

Відрадна вулиця, 5,7,8,9,6,12, з 07:00 до 19:00

Затишна вулиця, 12,1, з 07:00 до 19:00

вулиця Ясна, 10,4,8,3,9,10 гар,8гар, з 07:00 до 19:00

Морська вулиця, 5/2, з 07:00 до 19:00

вулиця Пироговська, 27,27 а, з 07:00 до 19:00

2-й Куликівський провулок, 7,6,3 А,4А,4в, з 07:00 до 19:00

с. Усатово, вулиця Гагаріна

65,69,71,59,53,76 Б,100,61 А,65А,63,59 А,53а,57,61,67,55,80,2 Г,100,24,12,82,25_А,88,68 А,32,16,35,76,37,10,84,20,76 Б,22,8,31,23,72,14,27,78,19,94,30,28,86,22 А,18,32 А,23б,98,24 А,33,17,70,25,34,92,39,76 а,92а,26,29,15,96,23 А,27А,18А,74,8 Б,21,90,19 а,6,13 А,13,45,13,49 А,49Б,47,41,49,43,43 а,8а,11А,1,7,2 Б,2к,3,2,7 А,4,2 Г,2а,5,11,9 з 09:00 до 17:00

с. Усатово, вулиця Горького, 14,20,5,4 а,1,1 б,4,2 а,12,11,22,8,14 б,3,2,10,9,18,7, з 09:00 до 17:00

с. Усатово, вулиця Комсомольська

68,88,66,44,54,48,38,42/а,36,50 А,45,44 А,36А,52,60 А,38а,2А,58,60,41,64,62,42 а,2,56,43,84,40,50,36 б,51,11,2 а,24,5,35 а,27,12,35,49,31,12/а,43,19,14,6 А,10,2 б,20,4,37,9,17,39,25,6,23 А,28,21,18,3,2,33,6 Б,1,8 А,45,13,16,26,29,7,41,15,16 А,22,47,26,16 А,15,7,5 В,30,6,9,13 а,9А,19а,21,22,11,35,5 а,14а,5б,12,5,29,32,16,30 а,4А,20,31,19,27,14,24,7 А,4,25,35 Б,3,18,13,1,28,17,33,8,23,34,10,8 А з 09:00 до 17:00

с. Красносілка, вулиця Прилиманная, 3, з 09:00 до 17:00

с. Усатово, вулиця Лазарєва, 71,67 А,8,53 А,37,3,67, з 09:00 до 17:00

с. Усатово, вулиця Лисенка, 16,26 а,1б,42,18 б,10а,52,7,46,48,27 а,18а,21,6,13,15,2 в,12,5,2 г,24,11,22,2 а,20,10,2 б,44,23,8,15 а,27,19,1 а,4,50,14,25 а,3,9 а,17,22 а,24а,9,18,25,2,12 а з 09:00 до 17:00

с. Усатово, провулок Червоний, 1а,14,12,5,2,4,11,2 б,10,9 а,9,6,2,17,3,13 а,4а,3а,16,15,7,13,14 а,11а, з 09:00 до 17:00

с. Усатово, вулиця Чкалова

40,42,44,68,26,38,1,29,41,32,58,50 А,16,11,35 а,66А,12,51,5,33 а,2а,22,60,47,64 а,49,27,43,19,54 г,24,4,29 а,50,27 б,14,61,31,64,72,57,20,56,54,34,25,39,23,10,37,54 а,33в,8,27 А,62,2,17,33,28,44/а,60а,18,3,6,36,52,13,38 а,50Б,21а,46,61 А,21,55,7,30,9,53,59,45,65,62 А,48,15 з 09:00 до 17:00

с. Усатово, вулиця Грушевського (Леніна)

1б,47а,7,19 а,45,53,13,65,27,49,51,5,11,5 а,37,23,57,15 а,16б,19,31,9,21,33,3,17,39,25,1 г,15,45 а,23а,29,41,1 в,34,48 а,28,26 а,18,48 б,40,30 б,2,16 а,24,30 а,48в,14,50,4,6 а,20,16 б,16,32,42,22,12,30,6,46,26,24 а,38,36,48,44,10,8,18 а,52 з 09:00 до 17:00

с. Усатово, провулок Озерний, 1а, з 09:00 до 17:00

с. Усатово, провулок Тихий, 20,2,8,18,9,30,9 а,7,6,28,3,14 а,17а,16а,26,1,26 а,16,12 а,5б,5д,12,22,4,5,24,11,2 а,14,7 а,24а,5,10, з 09:00 до 17:00

вулиця Канатна, 102/5,102,102/2,103,102/3,102/4,971,100/4,100/5,100/3,95,101,97,102,102/1, з 09:00 до 17:00

вулиця Багрицького, 19,31,20,29,16,37 А,19-Б,19А,35,21,15,38,13,21 А,14А,15А,37,39 А,23,25,33,39,17,18,14 Б,27,14,18, з 09:00 до 17:00

вулиця Бреуса, 7,7 А, з 09:00 до 17:00

провулок Квітковий, 14,4,4 Б,9,18,5/2,3,16 А,2,17,15,1,16,6 Б,21А,6,7,6 Е,12,11,5,5 а,6В,8,6,10, з 09:00 до 17:00

вулиця Кибальчича, 10,8,3,9 А,9,8,7,6,3 А,1,5 А,5,7,4, з 09:00 до 17:00

вулиця Кристалевского (Табірна), 3Б,3а, з 09:00 до 17:00

вулиця Луганська, 6,20,8,10,12,4,14,12 А,16,14,18,2, з 09:00 до 17:00

вулиця Маршала Малиновського, 28,4,14,14 А,12,6,8,10, з 09:00 до 17:00

Яружний провулок, 6А,6,18,16,18 а,10/3,4,14,12,8,10, з 09:00 до 17:00

Кедровий провулок, 15,1,17,1 а, з 09:00 до 17:00

Союзний провулок, 15,1,16,19/2,2 А,11,5,1 А,10А,19,4,20,2,8,17,6,13,7,9,2 В,17А, з 09:00 до 17:00

Цегляно-заводська, 18,12 а,4,14,20,10 А,16,22,12,21,1,4/3, з 09:00 до 17:00

вулиця Амундсена

81/1,63/1,48 А,61/3,77,45,52 А,55,73 а,46,34 А,59,53,52,73,38 А,51,60,47,47 А,35,41,43 А,42,51 В,32,42 а,77/79,51 А,40А,40Б,56,75,57,41 Б,52/2,20,39 А,50,67 Б,61/2,55 А,43,63/4,61,48/1,39,61/4,40,32 А,51/4,33,69,26,63/3,56 А,34,54,81 Н,37,41 а,63/5,61 В,83/6,83/4,58,83/1,83/8,83/3,83/7,83/2,48,24/8,85/2,70,81 м/43,85,66/1,68,83/4,66 А,83/1,84,82,78,56, з 10:00 до 13:00

Дача Ковалевського

44,56,67,39,2,69 А,30/1,28 Б,63,62 А,50А,30б,32,30 А,28,30,71,36,14 А,83,81 д/27,81/15,58/2,81 Е/30,89/1,81 Ж,85,84,80,74,64, з 10:00 до 13:00

вулиця Магнітогорська, 20а,18,26,24,28,20, з 10:00 до 13:00

провулок Маячний, 1/1, з 10:00 до 13:00

вулиця Художника Федорова

14/1,10-б,19а,9/1,21/1,11,12,8/4,18-а,5,192,18/1Б,12а,8е,35,7/1,21,10-а,9-в,13,6,6-а,7,17-г,15,17-в,9-а/1,3-а,20/А,17г-1,1,8-в,5/7,19/2,4-Б,14/3,9/2,6/8,7-б,8ж,1/2,18/,18/9,2,17-б,14-а,33,8-А,14/2,19/3,9,14/5,17/Д,5/1,17,18,3,17/19,4,14/6,19,16 а,20/1,8-4,17 В,1а,14,6 а,9В,4-а,37,12/1,31,9-б,10,12-а,5-а,20,8,14 а,16,16 б,14 з 10:00 до 13:00

вулиця Щербакова (Гумільова)

2,4-а,2А,1,15,26,19 а,26-б,17,18,26 А,19,21-А,20,24-а,22,15 Б,15-а,24,17-а,23,16,13/1,6,9-9/А,3,8,10,9-б,14-а,13,9,11,13-б,9/2,5,13 а,14а/1,14,16-а,16б,12 з 10:00 до 13:00

вулиця Академіка Вільямса

16/1,2212,5,2 А,30а,16-А,11,26/3,1 в,28А,3А,26Б,32,26 В,41,16,2 Б,20,19 Б,24В,26/6,14,1 а,28Б,4,19,22,24,15 А,20/1,3,18,3 б,24б4,28,30,32 А,2,34,8,5 А,10,15 Б,26А,1Б,26,15,1,5 Б,7,24 Б,19а,32/1,13 а,13,6,2 Б,2лин43,3,7,30 з 10:00 до 13:00

вулиця Павлова, 7,5-а,3,5-в,1,5, з 10:00 до 13:00

провулок Павлова, 3, з 10:00 до 13:00

Фонтанська дорога (Приморський), 59а,61,59/1,63,59, з 11:00 до 14:00

Фонтанська дорога (Київський), 59,59 А, з 11:00 до 14:00

вулиця Посмітного, 22,20,33, з 11:00 до 14:00

вулиця Полунична, 20, з 11:00 до 14:00

провулок Полуничний, 24/4,24 А,20,24/2,24/3, з 11:00 до 14:00

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