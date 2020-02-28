Некоторые жители Одессы остались без отопления из-за долгов

Критическая ситуация произошла в домах, расположенных в Хвойном переулке, передает Politeka.net. Об этом сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, жители домов в Хвойном переулке пострадали по вине владельца частной котельной, который не рассчитался с долгами перед НАК «Нефтегаз».

«По словам владельца, проблема заключается в том, что жители не платят за тепло, и он не имеет возможности погасить задолженность перед «Нефтегазом». Владельцу были предложены несколько вариантов реструктуризации задолженности, однако никаких действий в этом направлении он не предпринял», — рассказала директор.

В тоже время повлиять на ситуацию КП «ТГО» не может, так как котельная не находится на балансе предприятия.

Ранее мы писали, теперь жители Одессы будут платить за отопление круглый год.

Решение о внедрении двухставочного тарифа на тепло утвердили депутаты в ходе сессии горсовета.

Отмечается, что его разработкой займётся КП «Теплоснабжение города Одессы», где заверили, что располагают расчётами энергоаудита по всем домам города.

Двухставочный тариф подразумевает, что одесситы будут платить за тепло круглый год, только в отопительный сезон больше обычного.

«Горожане будут платить не только в отопительный сезон, а на протяжении всего года. При этом за обслуживание теплосетей сумма будет распределена на 12 месяцев, а за саму услугу плата будет взиматься только в зимний период», - говорят в горсовете.

В тоже время чиновники в мэрии заверяют, что при двухставочном тарифе одесситам будет легче оплачивать отопление, а коммунальное предприятие получит средства на выплаты по зарплате своим сотрудникам и на проведение ремонтных работ на сетях.

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