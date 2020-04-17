Кто не сможет зарядить телефон

В пятницу, 17 апреля коммунальщики обесточат три района в Одессе и пригороде

Об этом информирует пресс-служба «Одессаоблэнерго», передает Politeka.net

Причиной отключения электроэнергии в Приморском районе будет плановый ремонт сетей. А в других районах свет будет отсутствовать из-за аварии.

Так, электроэнергии не будет по следующим адресам:

Отрадная улица, 5,7,8,9,6,12, с 07:00 до 19:00

Уютная улица, 12,1, с 07:00 до 19:00

Ясная улица, 10,4,8,3,9,10гар,8гар, с 07:00 до 19:00

Морская улица, 5/2, с 07:00 до 19:00

Пироговская улица, 27,27а, с 07:00 до 19:00

2-й Куликовский переулок, 7,6,3А,4А,4в, с 07:00 до 19:00

с. Усатово, улица Гагарина

65,69,71,59,53,76Б,100,61А,65А,63,59А,53а,57,61,67,55,80,2Г,100,24,12,82,25_А,88,68А,32,16,35,76,37,10,84,20,76Б,22,8,31,23,72,14,27,78,19,94,30,28,86,22А,18,32А,23б,98,24А,33,17,70,25,34,92,39,76а,92а,26,29,15,96,23А,27А,18А,74,8Б,21,90,19а,6,13А,13,45,13,49А,49Б,47,41,49,43,43а,8а,11А,1,7,2Б,2к,3,2,7А,4,2Г,2а,5,11,9, с 09:00 до 17:00

с. Усатово, улица Горького, 14,20,5,4а,1,1б,4,2а,12,11,22,8,14б,3,2,10,9,18,7, с 09:00 до 17:00

с. Усатово, улица Комсомольская

68,88,66,44,54,48,38,42/а,36,50А,45,44А,36А,52,60А,38а,2А,58,60,41,64,62,42а,2,56,43,84,40,50,36б,51,11,2а,24,5,35а,27,12,35,49,31,12/а,43,19,14,6А,10,2б,20,4,37,9,17,39,25,6,23А,28,21,18,3,2,33,6Б,1,8А,45,13,16,26,29,7,41,15,16А,22,47,26,16А,15,7,5В,30,6,9,13а,9А,19а,21,22,11,35,5а,14а,5б,12,5,29,32,16,30а,4А,20,31,19,27,14,24,7А,4,25,35Б,3,18,13,1,28,17,33,8,23,34,10,8А, с 09:00 до 17:00

с. Красноселка, улица Прилиманная, 3, с 09:00 до 17:00

с. Усатово, улица Лазарева, 71,67А,8,53А,37,3,67, с 09:00 до 17:00

с. Усатово, улица Лысенко, 16,26а,1б,42,18б,10а,52,7,46,48,27а,18а,21,6,13,15,2в,12,5,2г,24,11,22,2а,20,10,2б,44,23,8,15а,27,19,1а,4,50,14,25а,3,9а,17,22а,24а,9,18,25,2,12а, с 09:00 до 17:00

с. Усатово, переулок Красный, 1а,14,12,5,2а,4,11,2б,10,9а,9,6,2,17,3,13а,4а,3а,16,15,7,13,14а,11а, с 09:00 до 17:00

с. Усатово, улица Чкалова

40,42,44,68,26,38,1,29,41,32,58,50А,16,11,35а,66А,12,51,5,33а,2а,22,60,47,64а,49,27,43,19,54г,24,4,29а,50,27б,14,61,31,64,72,57,20,56,54,34,25,39,23,10,37,54а,33в,8,27А,62,2,17,33,28,44/а,60а,18,3,6,36,52,13,38а,50Б,21а,46,61А,21,55,7,30,9,53,59,45,65,62А,48,15, с 09:00 до 17:00

с. Усатово, улица Грушевского (Ленина)

1б,47а,7,19а,45,53,13,65,27,49,51,5,11,5а,37,23,57,15а,16б,19,31,9,21,33,3,17,39,25,1г,15,45а,23а,29,41,1в,34,48а,28,26а,18,48б,40,30б,2,16а,24,30а,48в,14,50,4,6а,20,16б,16,32,42,22,12,30,6,46,26,24а,38,36,48,44,10,8,18а,52, с 09:00 до 17:00

с. Усатово, переулок Озерный, 1а, с 09:00 до 17:00

с. Усатово, переулок Тихий, 20,2,8,18,9,30,9а,7,6,28,3,14а,17а,16а,26,1,26а,16,12а,5б,5д,12,22,4,5а,24,11,2а,14,7а,24а,5,10, с 09:00 до 17:00

Канатная улица, 102/5,102,102/2,103,102/3,102/4,971,100/4,100/5,100/3,95,101,97,102,102/1, с 09:00 до 17:00

улица Багрицкого, 19,31,20,29,16,37А,19-Б,19А,35,21,15,38,13,21А,14А,15А,37,39А,23,25,33,39,17,18,14Б,27,14,18, с 09:00 до 17:00

улица Бреуса, 7,7А, с 09:00 до 17:00

Цветочный переулок, 14,4,4Б,9,18,5/2,3,16А,2,17,15,1,16,6Б,21А,6,7,6Е,12,11,5,5а,6В,8,6А,10, с 09:00 до 17:00

улица Кибальчича, 10,8,3,9А,9,8А,7,6,3А,1,5А,5,7А,4, с 09:00 до 17:00

улица Кристалевского (Лагерная), 3Б,3а, с 09:00 до 17:00

улица Луганская, 6,20,8,10,12,4,14,12А,16,14А,18,2, с 09:00 до 17:00

улица Маршала Малиновского, 28,4,14,14А,12,6,8,10, с 09:00 до 17:00

Овражный переулок, 6А,6,18,16,18а,10/3,4,14,12,8,10, с 09:00 до 17:00

Кедровый переулок, 15,1,17,1а, с 09:00 до 17:00

Союзный переулок, 15,1,16,19/2,2А,11,5,1А,10А,19,4,20,2,8,17,6,13,7,9,2В,17А, с 09:00 до 17:00

Кирпично-заводская, 18,12а,4,14,20,10А,16,22,12,21,1,4/3, с 09:00 до 17:00

улица Амундсена

81/1,63/1,48А,61/3,77,45,52А,55,73а,46,34А,59,53,52,73,38А,51,60,47,47А,35,41,43А,42,51В,32,42а,77/79,51А,40А,40Б,56,75,57,41Б,52/2,20,39А,50,67Б,61/2,55А,43,63/4,61,48/1,39,61/4,40,32А,51/4,33,69,26,63/3,56А,34,54,81Н,37,41а,63/5,61В,83/6,83/4,58,83/1,83/8,83/3,83/7,83/2,48,24/8,85/2,70,81м/43,85,66/1,68,83/4,66А,83/1,84,82,78,56, с 10:00 до 13:00

Дача Ковалевского

44,56,67,39,2,69А,30/1,28Б,63,62А,50А,30б,32,30А,28,30,71,36,14А,83,81д/27,81/15,58/2,81Е/30,89/1,81Ж,85,84,80,74,64, с 10:00 до 13:00

улица Магнитогорская, 20а,18,26,24,28,20, с 10:00 до 13:00

Маячный переулок, 1/1, с 10:00 до 13:00

улица Художника Федорова

14/1,10-б,19а,9/1,21/1,11,12,8/4,18-а,5,192,18/1Б,12а,8е,35,7/1,21,10-а,9-в,13,6,6-а,7,17-г,15,17-в,9-а/1,3-а,20/А,17г-1,1,8-в,5/7,19/2,4-Б,14/3,9/2,6/8,7-б,8ж,1/2,18/,18/9,2,17-б,14-а,33,8-А,14/2,19/3,9,14/5,17/Д,5/1,17,18,3,17/19,4,14/6,19,16а,20/1,8-4,17В,1а,14,6а,9В,4-а,37,12/1,31,9-б,10,12-а,5-а,20,8,14а,16,16б,14, с 10:00 до 13:00

улица Щербакова (Гумилева)

2,4-а,2А,1,15,26,19а,26-б,17,18,26А,19,21-А,20,24-а,22,15Б,15-а,24,17-а,23,16,13/1,6,9-9/А,3,8,10,9-б,14-а,13,9,11,13-б,9/2,5,13а,14а/1,14,16-а,16б,12, с 10:00 до 13:00

улица Академика Вильямса

16/1,2212,5,2А,30а,16-А,11,26/3,1в,28А,3А,26Б,32,26В,41,16,2Б,20,19Б,24В,26/6,14,1а,28Б,4,19,22,24,15А,20/1,3,18,3б,24б4,28,30,32А,2,34,8,5А,10,15Б,26А,1Б,26,15,1,5Б,7,24Б,19а,32/1,13а,13,6,2Б,2лин43,3,7,30, с 10:00 до 13:00

улица Павлова, 7,5-а,3,5-в,1,5, с 10:00 до 13:00

переулок Павлова, 3, с 10:00 до 13:00

Фонтанская дорогая (Приморский), 59а,61,59/1,63,59, с 11:00 до 14:00

Фонтанская дорогая (Киевский), 59,59А, с 11:00 до 14:00

улица Посмитного, 22,20,33, с 11:00 до 14:00

улица Клубничная, 20, с 11:00 до 14:00

Клубничный переулок, 24/4,24А,20,24/2,24/3, с 11:00 до 14:00

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