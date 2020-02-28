В Одессе коммунальные службы оставят жителей без электричества и газа

Об этом пишет Politeka.net

Отключение газа в Одессе запланировано на вторник 3 марта.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, в связи с работами на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Костанди, 8, с 10:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

ул. Куприна, 1/16 (2), 1/17, 1/15, 1/14, 1/13, 1/10, 1/11, 1/9, 7/9 кв 13, 7/ 9 кв 6, 7/9(2), 7/9 кв 4, 5, 6, 1/8, 1/6 , 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1, 5а, 7, 7а - население

ул. Баштанная, 8/10 уч. 37, 8/10 уч. 33 (2), 8/10 уч. 5/6, 8/10 уч. 2, 8/10 уч. 5, 8/10 уч. 7(2), 8/10 уч. 7а, 8/10 уч. 10, 8/10 у. 10/1 - население

пер. Гаршина, 3, 5/7, 5/17 - население

Фонтанская дорога, 76/94 - Дворников И.Б (кбо)

Фонтанская дорога, 7/26 уч.1, 2, 3, 7/41, 74, 74/1, 64 а - население

ул. Костанди, 7/29, 8(2), 8/2, 3, 6, 7, 8, 9, 8/9, 14/12, 14/13 - население

ул. Огородная, 2а (3), 2б, 2а уч.2, 2а уч.3, 2а уч.4, 2а уч.6, 2а уч.7

- население

ул. Репина, 1, 3 - МП «Трансоил» (кбо)

ул. Репина, 6а - население

ул. Репина, 1 - школа-интернат

Кроме того, сегодня 28 февраля, в Одессе запланировано масштабное отключение света, которое будет охватывать 907 жилых домов или даже более в некоторых районах города - на Пересыпи, поселке Большевик, жилмассиве им. Таирова и в центре Одессы.

В "Одессаоблэнерго" объяснили это необходимостью ремонта электросетей.

С 9:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок 8 Марта 4, 8А, 9, 6, 2, 3, 7, 1, 8, 5, 10, 5А, 47_1, 17, 15, 47, 11

1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7

1-й Флотский переулок 5, 7а, 7

1-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а

2-й Февральский переулок 1, 7, 7а, 5, 1А

2-й Флотский переулок 3, 4, 8

3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

3-я Пересипская 7, 13, 13а, 5, 11, 15

3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2А

4-й Флотский переулок 1

4-я Пересыпская улица 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 21_2, 9А, 14, 37_1, 37_2, 29А, 7_1, 23а, 47А, 14А, 35а, 37В, 21А, 37А, 43А, 20А, 37Б, 45, 45А, 53, 20, 18, 43, 55, 30, 57, 59, 33, 40, 23, 34, 32, 28, 25, 41, 22, 36, 51, 38, 16, 63, 29, 42, 39, 49, 26, 17, 35, 24, 61, 19, 31, 27, 15, 47

8-я Пересыпская улица 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

Аграрная улица 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Академика Королёва улица 72

Балтская дорога 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 58А, 32а, 75б, 62_1, 82а, 38, 84а, 40а, 43А, 35а, 64А, 40, 43, 45, 46, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84

Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4

Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9а, 19а, 1б, 4а, 13, 32б, 1а, 3а, 14а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Главная улица 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13а, 18б, 13, 14А, 7а, 5_5а, 1б, 17а, 3а, 22В, 23а, 18а, 22А, 9а, 22Е, 22Г, 2а, 22Д, 22Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 1а, 24, 21, 25, 33, 28, 29, 27, 26, 31

Горная улица 9а, 7, 16

Жевахова гора 17

Жевахова улица 19, 92, 94

Закарпатская улица 29_1, 27А, 2, 21, 13, 15, 8а, 16, 3, 26, 9, 7, 25, 6, 34, 30, 18, 1, 26а, 28, 19, 27, 14, 5, 10, 20, 23, 4, 22, 31, 12, 8, 24, 11, 46, 36, 52, 48, 52а, 40, 33, 62, 58, 209, 38, 42, 68, 56, 50, 64, 60, 66, 70, 39, 54, 72, 44, 32

Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 26а, 28А, 16, 7а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Кавказский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А

Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24

Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26

переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

переулок Виктора Дихтиевского 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

переулок Владимира Терещенко 13а, 7

переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7

переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10

переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 35/1, 21, 57а, 1а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Прокатная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1в, 2а, 3а, 1б, 10, 4а, 12, 1а

Сельская улица Полностью

спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11

Февральская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 34а, 23а, 2а, 20_6, 49а, 42А, 55а, 1а, 10_2, 12а, 54а, 33б, 50, 13а, 42Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 33а

Флотская улица 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 9а, 2А, 27а, 29а, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

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