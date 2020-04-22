В Одеській області суд покарав чоловіка за порушення карантинних заходів

Про це передає Politeka.net, з посиланням на судовий реєстр.

Як стало відомо, житель Ізмаїла 11 квітня зайшов в магазині на проспекті Свободи. Чоловік був без маски або респіратора.

Потім він повернувся додому і підняв руку на власну матір. Потім після своїх пригод, чоловік знову відправився в магазин, нехтуючи маскою, але на цей раз був ще в стані алкогольного сп'яніння.

Зазначається, що суд вирішив, що він "образив людську гідність і мораль суспільства" та засудив за ці порушення до громадських робіт на 40 годин.

Крім того, хуліган повинен сплатити судові збори в розмірі 420 гривень.

Раніше ми писали, карантинні обмеження повинні були закінчиться 24 квітня, проте через високий рівень захворюваності вони будуть продовжені мінімум до 12 травня.

Таку заяву в ході брифінгу зробив колишній глава Одеської ОДА, а нині міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Однак цього разу одеситів чекають, за словами Степанова, деякі пом'якшення обмежувальних заходів після 24 квітня.

Зокрема, мешканцям дозволять прогулянки в зелених зонах та на узбережжі з обмеженням кількості осіб, які їх здійснюють, та з обов'язковим використанням масок або респіраторів.

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