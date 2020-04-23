Одіозний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський розмріявся про повернення губерній до складу Російської Федерації

Так, він заявив, що у складі Російської Федерації знову повинні з'явитися губернії, включаючи Київську та Одеську.

Як повідомляє Politeka.net, свої територіальні претензії до країн-сусідів Росії скандальний Жириновський озвучив в особистому Telegram-каналі.

На його думку, це єдиний спосіб забезпечити мир на пострадянському просторі. По суті, він запропонував поцупити нові території для Росії.

"Тільки Росія може врятувати країни СНД від внутрішнього кровопролиття, але для цього вони повинні самі, добровільно повернутися в отчий дім. У Російській Федерації повинні з'явитися Тбіліська, Бакинська, Єреванська, Київська, Одеська області. І світ повернеться на нашу землю", — висловився він.

Варто відзначити, що скандальний Володимир Жириновський постійно робить українофобні заяви, закликаючи Росію, забрати території України.

Також раніше повідомлялося, що одіозний депутат нелегітимної Державної Думи Володимир Жириновський відзначився відірваним від реальності заявою про те, що Росія нібито може зробити так, щоб Україна перестала існувати.

Він звинуватив Україну в тому, що вона не виконує Мінські угоди, тому нібито Лавров робить все можливе, щоб спробувати донести цю думку іншим країнам. Але його не бажають слухати, тому Росія підключає генералів.

Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст

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