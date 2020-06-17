Літак з двома пілотами розбився в Одесі. Очевидці розкрили деталі катастрофи

Авіакатастрофа сталася в Одесі в 12:20. Про це повідомляє місцеве видання «Думська». Відомо, що мова йде про чотиримісний літак «Дельфін» Одеського авіаційного заводу. Він піднявся в повітря в 11:55, проте незабаром після цього здійснив жорстку посадку в районі 6 км Овідіопольської дороги.

Командир повітряного судна, відомий льотчик-випробувач Олег Синиця загинув відразу. Другого пілота Юрія Жуковського госпіталізували у важкому стані, проте пізніше він помер в лікарні від отриманих травм.

При цьому очевидці стверджують, що поліція прибула на місце трагедії буквально за п'ять хвилин, а от швидка їхала на виклик близько 20 хвилин.

Однією з можливих причин аварії називають зупинку двигуна. За іншою версією, під час польоту одному з пілотів стало погано. Поки точна причина падіння літака невідома.

Також в Телеграм-каналі «Одеса зараз» наводяться слова очевидця катастрофи.

«Тільки що прямо переді мною впав легкий літак з двома пілотами, прямо на дорогу. Я сам вимикав двигун і живлення. Поліція приїхала через 4-5 хв. А тепер про головне - швидкої немає вже 15 хв. Ось вона грьобана реформа медицини. Пишу, а руки трясуться, люди просто на моїх очах вмирають, а зробити нічого не можна. В районі МРЕВ 6 км», - розповів він.

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