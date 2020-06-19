В Україні з 1 липня збільшиться прожитковий мінімум, а це означає, що зростуть соціальні виплати і пенсії
наприклад, середній прожитковий мінімум збільшиться на 91 гривню і становитиме 2 118 гривень.
При цьому, прожитковий мінімум для працездатних одеситів буде становити 2 197 грн, для дітей від 6 до 18 років – 2 318, для дітей до 6 років – 1 779 грн, а для тих, хто втратив працездатність – 1 638.
Що стосується мінімальної пенсії, то вона також збільшиться і становитиме 1 712 гривень. При цьому для чоловіків з робочим стажем понад 35 років і жінок з робочим стажем більше 30 років за кожний рік доплачуватиметься по 1% від мінімальної пенсії.
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Вже стало відомо, як збільшиться виплати на дітей:
- Для дітей з інвалідністю, від 6 до 18 років – 7 763 грн;
- Для дітей з інвалідністю, до 6 років – 6 226,5 грн;
- Для дітей, з опікунами від 6 до 18 років – 5 795 грн;
Для дітей, з опікунами до 6 років – 4 647,5 грн;
- Для батьків-одинаків з дітьми від 6 до 18 років – 2 318 грн;
- Для батьків-одинаків з дітьми до 6 років – 1 859 грн.
Допомога малозабезпеченим сім'ям складе:
- для працездатних осіб - 549,25 грн;
- для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 1712 грн;
- для дітей до 6 років -2416,70 грн;
- для дітей від 6 до 18 років - 3013,40 грн;
- для дітей від 18 до 23 років (за умови навчання) -2856,10 грн.
Важливо відзначити, що в Україні вперше з'явився ще один вид соціальної допомоги – для самотніх людей, які досягли віку 80 років, потребують медичного догляду і одержують пенсію.
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