В Украине с 1 июля увеличится прожиточный минимум, а это значит, что возрастут социальные выплаты и пенсии
К примеру, средний прожиточный минимум увеличится на 91 гривну и будет составлять 2 118 гривен.
При этом, прожиточный минимум для работоспособных одесситов будет составлять 2 197 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2 318, для детей до 6 лет – 1 779 грн, а для тех, кто потерял работоспособность – 1 638.
Что касается минимальной пенсии, то она также увеличится и будет составлять 1 712 гривен. При этом для мужчин с рабочим стажем более 35 лет и женщин с рабочим стажем более 30 лет за каждый год будет доплачиваться по 1% от минимальной пенсии.
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Уже стало известно, как увеличится выплаты на детей:
- Для детей с инвалидностью, от 6 до 18 лет – 7 763 грн;
- Для детей с инвалидностью, до 6 лет – 6 226,5 грн;
- Для детей, с опекунами от 6 до 18 лет – 5 795 грн;
Для детей, с опекунами до 6 лет – 4 647,5 грн;
- Для родителей-одиночек с детьми от 6 до 18 лет – 2 318 грн;
- Для родителей-одиночек с детьми до 6 лет – 1 859 грн.
Помощь малообеспеченным семьям составит:
- для трудоспособных лиц - 549,25 грн;
- для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов - 1712 грн;
- для детей до 6 лет -2416,70 грн;
- для детей от 6 до 18 лет - 3013,40 грн;
- для детей от 18 до 23 лет (при условии обучения) -2856,10 грн.
Важно отметить, что в Украине впервые появился еще один вид социальной помощи – для одиноких людей, которые достигли возраста 80 лет, нуждаются в медицинском присмотре и получают пенсию.
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