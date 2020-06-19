В Украине с 1 июля увеличится прожиточный минимум, а это значит, что возрастут социальные выплаты и пенсии

К примеру, средний прожиточный минимум увеличится на 91 гривну и будет составлять 2 118 гривен.

При этом, прожиточный минимум для работоспособных одесситов будет составлять 2 197 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2 318, для детей до 6 лет – 1 779 грн, а для тех, кто потерял работоспособность – 1 638.

Что касается минимальной пенсии, то она также увеличится и будет составлять 1 712 гривен. При этом для мужчин с рабочим стажем более 35 лет и женщин с рабочим стажем более 30 лет за каждый год будет доплачиваться по 1% от минимальной пенсии.

Уже стало известно, как увеличится выплаты на детей:

Для детей с инвалидностью, от 6 до 18 лет – 7 763 грн;

Для детей с инвалидностью, до 6 лет – 6 226,5 грн;

Для детей, с опекунами от 6 до 18 лет – 5 795 грн;

Для детей, с опекунами до 6 лет – 4 647,5 грн;

Для детей, с опекунами до 6 лет – 4 647,5 грн; Для родителей-одиночек с детьми от 6 до 18 лет – 2 318 грн;

Для родителей-одиночек с детьми до 6 лет – 1 859 грн.

Помощь малообеспеченным семьям составит:

для трудоспособных лиц - 549,25 грн;

для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов - 1712 грн;

для детей до 6 лет -2416,70 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 3013,40 грн;

для детей от 18 до 23 лет (при условии обучения) -2856,10 грн.

Важно отметить, что в Украине впервые появился еще один вид социальной помощи – для одиноких людей, которые достигли возраста 80 лет, нуждаются в медицинском присмотре и получают пенсию.

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