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Прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишньому поліцейському одного з райвідділів поліції



Як передає Politeka, слідство встановило, що поліцейський, перебуваючи у складі екіпажу автопатруля, зупинив авто і без будь-яких пояснень побив водія і пасажира гумовою палицею по різних частинах тіла.



В результаті дій копа водій та пасажир отримали травми.



Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За цей злочин передбачено до 8 років позбавлення волі.







Нагадаємо, в Одеській області з 1 липня посилять габаритно-ваговий контроль вантажівок на дорогах Про це заявив губернатор Максим Куций.

За його словами, спроби уникнути вагового контролю будуть припиняти за допомогою спецназу поліції. А на дорогах встановлять 6 додаткових вагових комплексів.









Раніше повідомлялось, що морська вода біля п'яти пляжів Одеси не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками.

Відзначимо, що спецназ вже застосовували в ніч 30 червня, коли кілька далекобійників відмовилися направити машини на ваговий контроль і заблокували рух на трасі Одеса - Київ.Раніше повідомлялось, що морська вода біля п'яти пляжів Одеси не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками. Зокрема, не відповідає нормативним вимогам вода на пляжах 10-й, 13-й і 16-ї станцій Великого Фонтану, а також вода на пляжах «Аркадія» і «Дельфін». За словами мікробіолгів, ними були досліджено 93 проби в зонах рекреації морського водокористування на пляжах Одеси і в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському і Татарбунарському районах області.

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