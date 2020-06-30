Прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишньому поліцейському одного з райвідділів поліції

Як передає Politeka, слідство встановило, що поліцейський, перебуваючи у складі екіпажу автопатруля, зупинив авто і без будь-яких пояснень побив водія і пасажира гумовою палицею по різних частинах тіла.

В результаті дій копа водій та пасажир отримали травми.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За цей злочин передбачено до 8 років позбавлення волі.



Нагадаємо, в Одеській області з 1 липня посилять габаритно-ваговий контроль вантажівок на дорогах Про це заявив губернатор Максим Куций.

За його словами, спроби уникнути вагового контролю будуть припиняти за допомогою спецназу поліції. А на дорогах встановлять 6 додаткових вагових комплексів.
 
Відзначимо, що спецназ вже застосовували в ніч 30 червня, коли кілька далекобійників відмовилися направити машини на ваговий контроль і заблокували рух на трасі Одеса - Київ.

поліція, авто, люди


Раніше повідомлялось, що морська вода біля п'яти пляжів Одеси не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками.

Зокрема, не відповідає нормативним вимогам вода на пляжах 10-й, 13-й і 16-ї станцій Великого Фонтану, а також вода на пляжах «Аркадія» і «Дельфін».

За словами мікробіолгів, ними були досліджено 93 проби в зонах рекреації морського водокористування на пляжах Одеси і в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському і Татарбунарському районах області.

Нагадаємо, знущання поліцейських над дівчиною сколихнуло Україну, нові подробиці

Як повідомляла Politeka, жертва копів в Кагарлику перервала мовчання, щоб розповісти правду

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