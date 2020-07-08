В Одесі Служба безпеки України проводить обшуки в будівлі місьради

Як повідомляє Politeka, про це розповіла пресофіцер управління СБУ в Одеській області Ганна Шевчук в коментарі "РБК-Україна".

Так, сьогодні, 8 липня, співробітники СБУ за дорученням прокуратури проводять обшуки в будівлі Одеської міської ради.

"Там співробітники СБУ проводять певні слідчі дії, виїмку документів за дорученням прокуратури", - розповіла Шевчук.

Вона також проінформувала журналістів, що обшуки проходять у рамках розслідування кримінальних справ щодо зловживання службовим становищем у різних департаментах міськради Одеси.

"Раніше ми повідомляли про зловживання різних департаментів міськради. І ось зараз у рамках цих кримінальних проваджень ми виконуємо доручення прокуратури", - повідомила пресофіцер.

За даними низки одеських ЗМІ, обшуки в міськраді пов'язані зі зловживаннями з комунальною землею, однак СБУ поки що не надає коментарів з цього приводу.

Слід зазначити, що тиждень тому, 2 липня, в Одесі детективи Національного антикорупційного бюро провели масові обшуки у справі, пов'язаній із розкраданням майна міста. Тоді одеські ЗМІ писали, що в схемах були задіяні чиновники місцевої мерії.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала схему розкрадання бюджету: "200 млрд. щомісяця", подробиці гучної операції.

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