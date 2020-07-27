Справжня спека прийде в Одесу в останній тиждень липня, але в деякі дні синоптики обіцяють дощ з грозою і навіть градом

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, Одеська область опиниться під впливом атмосферних фронтів і антициклонів. В місті буде дуже жарко, місцями температура підвищиться до +36 градусів, передає Politeka.net

У понеділок, 27 липня, небо весь день буде затягнуте хмарами.

За прогнозами, дощу не буде, а день видасться спекотним: 30-32 градусів, а подекуди в області – до 35.

Вітер північний, але помірний – 5-10 метрів в секунду.

На автодорогах області видимість добра.

У вівторок, 28 липня, також очікується мінлива хмарність, однак хмар на небі поменшає. Опадів у цей день не прогнозується. Вітер помірний північно-східний, пориви якого сягатимуть 10-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі +19 +23, вдень потеплішає до +31 +35.

У середу, 29 липня, спека, за прогнозами метеорологів, досягне свого піку. Без опадів. Стовпчик термометра досягне позначки +36 градусів. Прогнозується змінний, помірний вітер.

У четвер, 30 липня, ранок та день буде ясним, а ввечері з'явиться невелика хмарність та посилиться південний вітер. Його пориви сягатимуть 12-14 метрів в секунду. Хвилі на морі піднімуться до 0,6 метра у висоту. Температура повітря вночі +18+22, вдень +30+32 градуси.

У п'ятницю, 31 липня, в Одесу прийде черговий атмосферний фронт. Хмар на небі вже з ранку. Прогнозуються зливи з грозою в будь-який час дня, але найімовірніше вони пройдуть в обід. Температура повітря становитиме +29+31 градус. Також буде дути слабкий, північний вітер.

У суботу, 1 серпня, на небі знову очікується хмарність. Ймовірність опадів дуже висока. З ранку в Одесі значно похолодає, температура складе +15 градусів., а ось до обіду вже розпогодиться і стовпчики термометрів покажуть +30 градусів. Вдень буде дути північний вітер, пориви з поривами 13-15 метрів в секунду. Хвилі піднімуться до 0,6 метрів у висоту.

У неділю, 2 серпня, у місті знову розпогодиться. Очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря буде в межах +25+30 градусів.

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