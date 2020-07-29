"У Болграді менти при високих званнях побили військовослужбовця та учасника АТО Тараса Чернявського. У нього в родині побутова історія — у травні від Тараса пішла дружина з дітьми. Він подав заяву в поліцію про їх зникнення. Прийшов у відділ дізнатися про хід справи. А коли вже виходив, один із співробітників кинув Тарасові в лице недопалок. Після зауваження його почали бити троє: капітан Лазарєв, який був па "громадянці", капітан Сааков і майор Буюклі. Як мені сказав Тарас, один із цієї трійці і є залицяльником його поки ще дружини", - зазначила жінка.

Також вона описала, як відбувалося побиття воїна АТО.