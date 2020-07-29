В місті Болград на Одещині поліцейські побили учасника АТО

Як передає Politeka.net, про це повідомила Олена Ротарі на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, інцидент стався кілька днів тому.

"У Болграді менти при високих званнях побили військовослужбовця та учасника АТО Тараса Чернявського. У нього в родині побутова історія — у травні від Тараса пішла дружина з дітьми. Він подав заяву в поліцію про їх зникнення. Прийшов у відділ дізнатися про хід справи. А коли вже виходив, один із співробітників кинув Тарасові в лице недопалок. Після зауваження його почали бити троє: капітан Лазарєв, який був па "громадянці", капітан Сааков і майор Буюклі. Як мені сказав Тарас, один із цієї трійці і є залицяльником його поки ще дружини", - зазначила жінка.
 
Також вона описала, як відбувалося побиття воїна АТО.
 
"Збили з ніг і вдарили в голову. Потім капітан Лазарєв зі словами «Слава Росії!» вдарив Тараса в пах. Один з ментів відкривав йому рот, а інший засипав туди землю і бички. Потім його забризкали балончиком і закували в наручники. Тепер як одну з версій сміття називають «опір співробітникам». Триває внутрішня перевірка. Але якщо я не помиляюся, у всіх відділеннях є відеокамери і це неважко перевірити", - розповіла жінка зі слів потерпілого.

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