Як передає Politeka.net, про це повідомила Олена Ротарі на своїй сторінці в Facebook.
Раніше ми повідомляли, що увечері 21 липня в Запоріжжі, побили бійця полку "Азов" Олега Черевко. Під час очікування дружини під магазином, у "азовця" виник конфлікт з чоловіком, який чіплявся до перехожих дівчат.
Черевко зробив йому зауваження, після чого почалася бійка. Боєць отримав удар в голову, результатом якого стала тяжка черепно-мозкова травма, а саме перелом основи черепа. Після цього три доби лікарі боролися за життя "азовця", проте вивести його з коми так і не вдалося.
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