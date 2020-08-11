Жителям Одеси пояснили, як зростуть тарифи на газ для побутових споживачів

Вся справа в тому, що вже з серпня місяця стартували нововведення, за якими уряд перестане контролювати ціни на блакитне паливо. У зв'язку з цим тарифи на газ можуть стрімко злетіти вгору, пише Обозреватель .

Перед початком опалювального сезону багатьох одеситів хвилює питання, що ж буде з цінами на комунальні послуги. Особливо це стосується ціни на газ. Експерти не виключають, що вже взимку українців, чекатиме подорожчання газу з 3 до 10 гривень за кубометр.

"Ціна буде різна. Це будуть тарифні плани, які зможе пропонувати їм постачальник. На першому етапі будуть місячні, річні тарифні плани", - попереджають в Нафтогазі.

Якщо раніше газ дешевшав, то зараз навпаки-дорожчає. В середньому кубометр коштує близько 3,3 грн. Тому на 7% підняв свій тариф і український монополіст"Нафтогаз".

"Що отримає споживач? Ринок і маленька ціна-поняття несумісні. Зараз Ціна 2,7 – 4,1 тис.за тисячу кубометрів, а взимку вона може бути 10 тис. Це ринок", - попереджає експерт Артем Копман.

Раніше ми писали, що з 1 серпня жителі Одеси зможуть вибирати собі постачальників блакитного палива самостійно. А ось ціна на нього буде залежати від ринку, тому що з цього періоду часу держави перестає контролювати ціну на газ.

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