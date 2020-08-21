Лікар розповів, що відбувається в лікарнях Одеської області під час епідемії-палати переповнені вірусними зараженими, обладнання не вистачає, а персонал звільняється

Про катастрофічну ситуацію в Роздільнянській центральній районній лікарні повідав лікар Іван Черненко виданню "Кут огляду".

За слова медика, одеські лікарні першої хвилі вже заповнені на 80-90%, тому найближчим часом будуть відкриті ще п'ять медустанов для пацієнтів з китайським вірусом. До списку потрапила і Роздільнянська ЦРЛ, в якій працює він сам.

"Відправити пацієнта з COVID в спеціалізовані стаціонари все складніше. Про те, що ЦРЛ може перепрофілюватися під коронавірусних пацієнтів, знали ще навесні, коли складалися списки лікарень першої та другої хвилі. Ось тільки за півроку забезпечення лікарні залишилося практично на тому ж рівні", - зізнався лікар.

Черненко заявив, що більша частина обладнання, що надійшло, була закуплена волонтерами. Крім того, в розпорядженні лікарів є два апарати штучної вентиляції легенів експерт-класу, один з них був куплений за кошти районного бюджету, другий – обласного.

"Киснева розводка є, але в "недоробленому вигляді". Кисень є: в реанімації (6 точок), операційних (3 точки), приймальному відділенні (2 точки) і пологовому будинку ще парочка точок доступу. Разом, посадити на 100% кисень зможемо близько 10-12 пацієнтів... І це за умови, що вся лікарня буде працювати тільки на COVID", - підкреслив він.

Лікар дивується, де будуть лікувати інші захворювання?

Окремою темою він повідав про катастрофічну ситуацію, яка склалася з персоналом лікарні. Багато медпрацівників звільняються. Вони не хочуть, як вважає Черненко, ризикувати своїм здоров'ям і життям за таку маленьку зарплату.

Лікар каже, моральний стан багатьох медиків- "безнадія і бажання звільнитися".

"Скільки людей ще звільняться? Дуже багато. Хто буде лікувати? Не знаю, як тільки станемо "ковидною" лікарнею, впевнений, підуть ще люди", - панікує Іван Черненко.

Нагадавши, в Одесі повідомили нові правила проживання під час карантину: "всі зобов'язані..."

Як повідомляла Politeka, на Одещині в лікарні немає місць, медики б'ють на сполох

Також Politeka писала, що відео з Одеської інфекціонки облетіло мережу: "черга зі швидких і забиті палати"