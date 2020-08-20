Основные пациенты - это люди старше 60 лет

В городе Измаиле на фоне эпидемии местная больница переполнена пациентами с тяжелой формой пневмонии

Об этом сообщает местное издание "Курьер недели".

Как рассказала заведующая инфекционным отделением измаильской больницы Анна Николаева, в боксах для взрослых предусмотрено размещение 40 пациентов, но тут лежат 43 человека. Из них большинство пациентов, - люди старше 60 лет.

Медик отметила, что сложную ситуацию, ко всему прочему, усугубляет, лаборатория, которая выдает заключения ПЦР-тестирования с опозданием и в результате потенциальные больные долгое время контактируют с другими пациентами. Она добавила, что основная часть пациентов больницы – это жители Измаила его района.

"Вирус стал более злым, агрессивным, больные все чаще переносят его в тяжелой форме, и все выше становится уровень смертности", - рассказала врач.

Медик призналась, что за июль в медучреждении приняли 174 пациента с пневмонией, и у 79 из них был обнаружен китайский вирус.

"В августе этот показатель будет еще больше. Наш медперсонал едва выдерживает, не хватает медсестер, дежурных врачей. Мы все на пределе. И при этом, когда я выхожу за стены больницы, то вижу, насколько люди беспечны, они совершенно не беспокоятся о своем здоровье, в общественных местах не надевают, как положено, маску", – пожаловалась Николаева.

Врач подчеркнула, что "масочный режим в Украине никто не отменял, маска все-таки на 70% защищает от инфекции".

Также она обратила внимание, что настолько большое количество случаев пневмонии нетипично для лета: в прошлом году за весь сезон было всего 3-4 больных.

«Максимальный инкубационный период, который раньше насчитывал две недели, уже сократился – пациенты начинают поступать на 3-5 день после контакта. У них сильная одышка, температура до 39 градусов, очень редко кашель», - рассказала Анна Николаева.

Ранее мы сообщали, в Одесской области число зараженных китайской инфекцией неуклонно растет.

Так, за последние сутки на Одесчине лабораторно зарегистрировано 127 новых больных, а общее число инфицированных достигло 5-ти тысяч 406 человек (по состоянию на утро, 20 августа).

Отмечаетсяя, что среди новых заболевших 10 детей и 5 медицинских работников. На данный момент излечились от инфекции 2081 пациентов, а число летальных случаев достигло 82.

В тоже время, по Украине за сутки китайский вирус диагностировали у 2134 человек. Это новый антирекод. На 20 августа в стране зарегистрировано 98 537 случаев вируса. 2184 умерли, 50 441 - выздоровели.

Всего в мире за время пандемии число зараженных достигло 22,3 миллиона человек.

Напомним, в Одессе сообщили новые правила проживания во время карантина: "все обязаны..."

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

Также Politeka писала, что ужесточение карантина в Одессе: что происходит в маршрутках после нового запрета, фото