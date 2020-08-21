Врач рассказал, что происходит в больницах Одесской области во время эпидемии – палаты переполнены вирусными зараженными, оборудования не хватает, а персонал увольняется
О катастрофической ситуации в Раздельнянской центральной районной больницы поведал врач Иван Черненко изданию "Угол обзора".
По слова медика, одесские больницы первой волны уже заполнены на 80-90%, потому в ближайшее время будут открыты еще пять медучреждений для пациентов с китайским вирусом. В список попала и Раздельнянская ЦРБ, в которой работает он сам.
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"Отправить пациента с COVID в специализированные стационары все сложнее. О том, что ЦРБ может перепрофилироваться под коронавирусных пациентов, знали еще весной, когда составлялись списки больниц первой и второй волны. Вот только за полгода обеспечение больницы осталось практически на том же уровне", - признался врач.
Черненко заявил, что большая часть поступившего оборудования была закуплена волонтерами. Кроме того, в распоряжении врачей есть два аппарата искусственной вентиляции легких эксперт-класса, один из них был куплен за средства районного бюджета, второй – областного.
"Кислородная разводка есть, но в "недоделанном виде". Кислород есть: в реанимации (6 точек), операционных (3 точки), приемном отделении (2 точки) и роддоме еще парочка точек доступа. Итого, посадить на 100% кислород сможем около 10-12 пациентов... И это при условии, что вся больница будет работать только на COVID", - подчеркнул он.
Врач недоумевает, где будут лечить остальные заболевания?
Отдельной темой он поведал о катастрофической ситуации, которая сложилась с персоналом больницы. Многие медработники увольняются. Они не хотят, как считает Черненко, рисковать своим здоровьем и жизнью за столь маленькую зарплату.
Врач говорит, моральное состояние многих медиков – "безнадега и желание уволиться".
"Сколько людей еще уволятся? Очень много. Кто будет лечить? Не знаю, как только станем "ковидной" больницей, уверен, уйдут еще люди", – паникует Иван Черненко.
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