До осінь залишилося зовсім трохи

Літо в Одесі потроху добігає кінця, і погода цього тижня нагадає жителям, що до осені залишилися лічені дні

У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів стверджують, що погода з 25 по 30 серпня в місті буде різною, передавати Politeka.net

На початку тижня Одеса потрапила під вплив антициклону, який господарюватиме до її середини, а потім його змістить атмосферний фронт, який принесе похолодання з дощами і грозами.

У вівторок, 25 серпня, на зміну похмурому ранку прийшов ясний день, правда ввечері небо знову затягнеться хмарами. Синоптики не прогнозують в цей день дощу. Температура повітря вранці + 19 +21 градусів, вдень+25 + 27. Прогнозується помірний, південний вітер.

У середу, 26 серпня, погода в Одесі почне змінюватися.

Вже вдень небо затягнеться хмарами і, ймовірно, буде короткочасний дощ, можливо з грозою. Однак температура повітря підвищиться на кілька градусів тепла і складе +26+29 градусів. Вітер змінить свій напрямок і почне дути з північного заходу.

У четвер, 27 серпня в місті знову розпогодиться. Імовірність опадів буде низькою. Метеорологи прогнозують посилення змінного вітру. Його пориви досягнуть 10-13 метрів в секунду. Температура повітря вранці + 19 +20, вдень+27 + 29 градусів. Хвилі на морі піднімуться до 0,7 метрів у висоту.

У п'ятницю, 28 серпня, вночі в Одесі очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, вдень і ввечері історія повториться. Без опадів. Треба сказати, що за відомостями метеорологів, це день буде дуже вітряним, північно-західний вітер буде дути весь день і пориви його складуть 12-14 метрів в секунду. Температура повітря знову впаде + 21 + 26 градусів.

Субота і неділя цього тижня будуть ясними і сонячними, без істотних опадів. Температура повітря вночі + 19 +21, вдень коливатиметься в межах+24 + 26 градусів.

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