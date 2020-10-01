В Одесі новенький трамвай з пасажирами злетів з рейок і розбився об стовп

Аварія трапилася рано вранці в районі 6-ї станції Великого Фонтану з трамваєм, який курсує за маршрутом №17. Кадри руйнівної ДТП показали місцеві журналісти «7 каналу»

Повідомляється, що вагон протаранив бетонну електроопору.

На кадрах видно, як від сильного удару зім'яло всю водійську кабіну.

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В результаті ДТП постраждали два пасажири. Жінку та 10-річну дівчинку госпіталізували до лікарні. Про їх стан поки нічого не відомо.

Крім того, рух трамваїв за маршрутом №17 було обмежено.

Також в цей день стало відомо про ще одну аварію з трамваєм №3, яка трапилася на 7-й станції Люстдорфської дороги.

"Через попадання будівельного сміття з вантажівки на рейки, вагон маршруту №3 рухається в напрямку залізничного вокзалу, зійшов з рейок", - розповіли в прес-службі КП " Одесміськелектротранс».

Про постраждалих в цьому випадку нічого не говориться.

Не так давно ми писали, що в Одеській області сім'я на "Жигулях" потрапила в аварію з трагічними наслідками.

ДТП сталася ввечері на вихідних у Білгород-Дністровському районі.

Як повідомили в патрульній поліції, на в'їзді в село Шабо зіткнулися два автомобілі, в результаті удару загинув один з водіїв.

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