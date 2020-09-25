Огромные очереди образуются на остановках общественного транспорта в Одессе из-за массовых рейдов полиции

Как сообщают местные СМИ , в часы пик одесситы выстраиваются в километровые очереди в ожидании маршрутки. Чтобы не нарваться на штраф водители транспорта берут в салон только сидячих пассажиров и попросту проезжают мимо.

При этом, если водитель согласится перевозить стоячих, то просят людей закрывать шторы, чтобы не просматривалось, сколько на самом деле в салоне пассажиров.

Критическая ситуация наблюдается на посёлке Котовского и Черемушках.

По словам диспетчера одного из автобусных маршрутов, на сегодняшний день в общественном транспорте участились рейды полиции.

Полицейские останавливают транспорт, заходят в маршрутки, а затем составляют протоколы на водителей, которые нарушают правила перевозки пассажиров в период карантина.

Стоит сказать, за нарушение правил карантина и санитарных норм в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.

До этого мы сообщали, что в Одессе патрульные не раз штрафовали водителей маршруток за нарушения карантинных мер.

К примеру, полицейские остановили маршрутное такси №150 на улице Краснова, высадили всех стоячих пассажиров из салона, а на водителя составили административный протокол.

На еще один штраф нарвался водитель общественного транспорта №148. Копы остановили маршрутку на остановке «Промсвязь» и зафиксировали в салоне пассажиров, которые ехали стоя и без масок.

Между полицейским и маршрутчиком произошла ссора. При этом многие пассажиры перешли на сторону водителя и попытались за него заступиться.

Надо сказать, за нарушение правил карантина и санитарных норм в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.

Напомним, полиция устроила облаву на маршрутки в Одессе, видео: "высадили всех..."

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