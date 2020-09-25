Огромные очереди образуются на остановках общественного транспорта в Одессе из-за массовых рейдов полиции
Как сообщают местные
При этом, если водитель согласится перевозить стоячих, то просят людей закрывать шторы, чтобы не просматривалось, сколько на самом деле в салоне пассажиров.
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Критическая ситуация наблюдается на посёлке Котовского и Черемушках.
По словам диспетчера одного из автобусных маршрутов, на сегодняшний день в общественном транспорте участились рейды полиции.
Полицейские останавливают транспорт, заходят в маршрутки, а затем составляют протоколы на водителей, которые нарушают правила перевозки пассажиров в период карантина.
Стоит сказать, за нарушение правил карантина и санитарных норм в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.
До этого мы сообщали, что в Одессе патрульные не раз штрафовали водителей маршруток за нарушения карантинных мер.
К примеру, полицейские остановили маршрутное такси №150 на улице Краснова, высадили всех стоячих пассажиров из салона, а на водителя составили административный протокол.
На еще один штраф нарвался водитель общественного транспорта №148. Копы остановили маршрутку на остановке «Промсвязь» и зафиксировали в салоне пассажиров, которые ехали стоя и без масок.
Между полицейским и маршрутчиком произошла ссора. При этом многие пассажиры перешли на сторону водителя и попытались за него заступиться.
Надо сказать, за нарушение правил карантина и санитарных норм в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.
Напомним, полиция устроила облаву на маршрутки в Одессе, видео: "высадили всех..."
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