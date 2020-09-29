Автомобилистов предупредили об опасных участках на трассе Одесса-Киев начиная с 29 сентября и в течение следующих 5 дней

Как передает Politeka.net, такая информация появилась на сайте Укравтодора.

В частности, с 29 сентября будут отбирать образцы дорожного полотна для исследований состояния дорожного покрытия трассы государственного значения М-05 Киев - Одесса. Отбор будет производиться в Кировоградской области.

«Данная процедура необходима для того, чтобы заказать изготовление проекта капитального ремонта, который запланирован Службой на следующий, 2021 по всей протяженности в пределах Кировоградской области», - говорится в сообщении.

В Укравтодоре призвали водителей транспорта быть особо внимательными на трассе Одесса-Киев в течение следующих 5 дней.

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По предварительной информации, водитель внедорожника "Mitsubishi Outlander" совершил касательное столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ", в результате чего иномарку отбросило на каменный указательный знак с названием населенного пункта. От полученных травм 48-летний водитель внедорожника погиб на месте.

43-летний водитель "ВАЗа" с двумя пассажирами - женой и 16-летней дочерью, не пострадали.

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