С каждым днем ситуация с общественным транспортом в Одессе становится всё более напряженная

Несмотря на то, что в мэрии пообещали ввести дополнительный транспорта, который должен разгрузить пассажиропоток на поселке Котовского, очереди на остановках образуются просто гигантские.

Очевидцы в соцсетях продолжают публиковать видео происходящего, передает Politeka.net

Так, в телеграм-канале появилось новое видео, сделанное во вторник, 29 сентября.

«Такое чувство, что с каждым днём утренние очереди становятся только больше», - говорится в публикации.

Кроме того, очевидцы рассказали, что теперь и в трамваях водители стали брать только сидячих пассажиров.

«5 трамвай тоже начал брать только сидячих. Люди дерутся на входе в трамвай, отталкивают друг друга. На Привозе всё особенно плохо, там всегда толкучка. Водителям приходится кричать и иногда заставлять людей выходить, а если они не выходят, то трамвай стоит на месте», - говорят одесситы.

Напомним, всё началось с того, что полиция начала массово штрафовать водителей маршруток за перевозку стоячих пассажиров, в результате шоферы строго ограничили количество мест в салоне и стали брать только сидячих. Из-за этого на остановках образовались огромные очереди. Одесситы пожаловались, что им приходится часами стоять, чтобы добраться на работу.

В понедельник, у людей сдали нервы и они перекрыли улицу Заболотного и Днепропетровскую дорогу.

Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 29. September 2020

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