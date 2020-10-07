На територію Одеси прибув військовий корабель Великобританії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Думську".

Так, одеські журналісти зазанчили, що есмінець протиповітряної оборони королівських військово-морських сил Великобританії HMS Dragon D35 зайшов в Одесу.

Корабель ошвартувався в 16-му причалі морського вокзалу.

Слід зазначити, що у відкритому морі британський корабель зустрів катер ВМС України "Старобільськ".

В Одесі повідомляють, що британський "Дракон" відвідав місто після патрулювання у складі багатонаціональної ескадри, яка діє біля узбережжя Сирії. "Дракон" здійснював патрулювання протягом трьох тижнів. Завдання він виконував разом з десантним кораблем HMS Albion L14.

Слід зазначити, що "Дракон" опинився в регіоні вперше. В акваторію Чорного моря він увійшов 4 жовтня.

"Дракон" - це єдиний корабель ВМС Великобританії, що несе на обох бортах у носовій частині зображення червоного валлійського дракона - національного символу Уельсу.

Водотоннажність корабля - 8500 тонн, довжина - 152 метри, ширина - 21 метр, осадка - більше 7 метрів. Корабель озброєний 114-мм знаряддям Mark 8, двома спареними пусковими установками протикорабельних ракет "Гарпун", зенітною артилерією і зенітними керованими ракетами. Також на "Драконі" передбачається система протичовнового захисту. Максимальна швидкість - понад 30 вузлів, екіпаж - від 190 до 235 осіб.

Нагадаємо, в Україні може з'явитися військова база Великобританії.

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