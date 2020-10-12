В Одеській школі вчителька з сепаратистськими поглядами принижує дітей, які їй відповідають українською мовою

Інцидент стався минулого тижня в Одеській гімназії №4. Про це стало відомо після публікації у Фейсбук-спільноті "Батьки SOS", передає Politeka.net

Так, педагог з лайкою накинулася на ученицю, яка забула альбом з малювання, і відповіла їй українською мовою. Після цього вона почала публічно принижувати школярку.

Учитель при дітях довела дівчинку до сліз, а потім сказала їй не ридай. Також викладач каже дітям, що дівчинка ставить себе вище за всіх, бо спілкується українською мовою.

На аудіозапису, яка додається чути розмову вчителя в класі.

"А ну як встань, піднялася, як ти відповідаєш мені? Стривай і подумай, так не можна відповідати. Якщо вона українською мовою говорить, так вона вище нас, прийшла без нічого, альбом не принесла, а права качає", - каже вчителька.

Публікація викликала бурхливі коментарі в соцмережах. Люди приходять в сказ від того, що діється в українських школах і вимагають звільнити вчительку.

"Це жах....це кошмар...я ледве дослухала .. а це "на перший раз прощаю". Що прощаєш? Дитина захлинається сльозами . Здалося їй ... Не так їй відповіли ....дикість-дика!»,

"Мізків немає у цього "педагога", не адекватна жінка, я в жаху...однозначно потрібно ставити питання про її звільнення за ст,і мова / мова тут ні до чого, вона просто не адекватна...»,

«Я б закотила дикий скандал особисто цьому ,,вчителю,,. Написала б директору. І телефонуйте на главгую Міносвіти»,

"Це жах", - висловилися в мережі.

Раніше ми розповідали, що, за словами письменника Антона Мухарського, ненависть до української мови починається ще зі школи.



"А ви пробували, панове, народившись в російськомовній родині в Києві, Харкові, Одесі або Дніпрі, перейти в школі на українську мову? Відразу: ги-ги-ги, тупий селюк, жлоб, де*Іл, ч*о, козел, качирок...",- зазначив він.

Нагадавши, Фаріон накинулася на українців-любителів російських імен, гримить скандал.

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