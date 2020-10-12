В Одеській школі вчителька з сепаратистськими поглядами принижує дітей, які їй відповідають українською мовою
Інцидент стався минулого тижня в Одеській гімназії №4. Про це стало відомо після публікації у Фейсбук-спільноті "Батьки SOS", передає Politeka.net
Так, педагог з лайкою накинулася на ученицю, яка забула альбом з малювання, і відповіла їй українською мовою. Після цього вона почала публічно принижувати школярку.
Учитель при дітях довела дівчинку до сліз, а потім сказала їй не ридай. Також викладач каже дітям, що дівчинка ставить себе вище за всіх, бо спілкується українською мовою.
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На аудіозапису, яка додається чути розмову вчителя в класі.
"А ну як встань, піднялася, як ти відповідаєш мені? Стривай і подумай, так не можна відповідати. Якщо вона українською мовою говорить, так вона вище нас, прийшла без нічого, альбом не принесла, а права качає", - каже вчителька.
Публікація викликала бурхливі коментарі в соцмережах. Люди приходять в сказ від того, що діється в українських школах і вимагають звільнити вчительку.
"Це жах....це кошмар...я ледве дослухала .. а це "на перший раз прощаю". Що прощаєш? Дитина захлинається сльозами . Здалося їй ... Не так їй відповіли ....дикість-дика!»,
"Мізків немає у цього "педагога", не адекватна жінка, я в жаху...однозначно потрібно ставити питання про її звільнення за ст,і мова / мова тут ні до чого, вона просто не адекватна...»,
«Я б закотила дикий скандал особисто цьому ,,вчителю,,. Написала б директору. І телефонуйте на главгую Міносвіти»,
"Це жах", - висловилися в мережі.
Раніше ми розповідали, що, за словами письменника Антона Мухарського, ненависть до української мови починається ще зі школи.
"А ви пробували, панове, народившись в російськомовній родині в Києві, Харкові, Одесі або Дніпрі, перейти в школі на українську мову? Відразу: ги-ги-ги, тупий селюк, жлоб, де*Іл, ч*о, козел, качирок...",- зазначив він.
Нагадавши, Фаріон накинулася на українців-любителів російських імен, гримить скандал.
Як повідомляла Politeka, професор розклав по поличках, як РФ споконвіку руйнує українську мову
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