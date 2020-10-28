В Одесі заборонили пускати сторонніх на територію дитячих садків

Таке рішення прийняли в Одеській мерії, передає з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами директора департаменту освіти і науки Олена Буйневич, заборонити дорослим заходити в дитячі садки вирішили, щоб убезпечити дітей на період пандемії, адже таким чином можна запобігти скупченню людей. Тому всі святкові заходи в установах будуть проходити в закритому режимі.

«Почастішали питання про свята осені та інші заходи в садах. У сади заборонено заходити навіть батькам, про які операторів, фотографів, костюмерах мова? Категорично заборонено допускати до таких свят сторонніх осіб. За це персональну відповідальність несе керівник установи", - повідомила чиновниця.

Також вона зазначила, що записати яскраве відео і зробити фото можна доручити вихователям, а потім відправити їх батькам.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі та області продовжує збільшуватися число жертв від китайської інфекції.

Станом на ранок 28 жовтня вірус підхопили ще 567 осіб.

Саме стільки нових випадків зараження зареєстрували на території регіону за останню добу. Загальна кількість хворих вже становить 23207 осіб.

За минулу добу в Одеському регіоні, на жаль, 13 інфікованих не впоралися з недугою і закінчили свою боротьбу з COVID-19 летальним результатом. Загальна кількість загиблих склала 351 людина.

Але є і хороші новини. 3272 вдалося вилікувати від інфекції. Крім того, 19584 хворіють на даний момент, і у 24986 підозрюють Китайський вірус.