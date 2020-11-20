74-річна пенсіонерка померла у Бобровиці на Чернігівщині після того, як її виставили з пневмонією з лікарні

Про кричущий випадок розповіли журналісти телеканалу NEWSone. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Пенсіонерку Катерину Іванівну побачили на лавочці небайдужі люди. Її трусило, вона задихалася і скаржилася на те, що у неї болять голова і легені. У такому стані її відправили додому з Бобровицької лікарні, де лікують пацієнтів з китайським вірусом.

За словами очевидців, речі пенсіонерки викинули через вікно і нагрубили.

Вдома жінка почала задихатися, і її знову забрала швидка. Однак лікувати її було вже пізно, і вона померла. При цьому ще тиждень тому в лікарні говорили, що у неї немає нічого страшного.

"Їй увечері стало погано. У неї боліла голова, вона не розуміла, що з нею. У неї відмовила повністю ліва рука, вона ні на що не реагувала. Приїхала швидка, сказали: "Нічого страшного, буває", – розповіли журналістам близькі люди пенсіонерки.

Жінку відправили у відділення для хворих з вірусом, не зробивши ПЛР-тест. Пізніше взяли аналізи, а у висновку написали, що тест негативний:

"Покликали до головного лікаря, який чітко сказав: «Мені надійшов дзвінок з Чернігова. Я повинен виписати її, тому що мені сказали: "Нехай не займає місце для людей, які в дуже важкому стані"".

За словами жінки, яка перебувала поруч зі старенькою, все інфекційне відділення спостерігало за стражданнями пенсіонерки, але ніхто навіть не вийшов, хоча вона годину дзвонила у двері.

"Людина померла від того, що її не долікували", – підкреслила вона.

Журналістам телеканалу лікарі пояснили, що в лікарні люди у важкому і середньому стані, а Катерина Іванівна була «легкого ступеня тяжкості».

Після резонансу у ЗМІ в лікарні пообіцяли у всьому розібратися і провести службове розслідування.

Відреагувала на скандал і влада. Так, голова Чернігівської облдержадміністрації Ганна Коваленко дала доручення управлінню охорони здоров'я ЧОДА провести службову перевірку.

З цією метою створили комісію, яка з'ясує обставини надання медичної допомоги пацієнтці в лікарні Бобровиці. За результатами обіцяють прийняти "відповідні рішення".

Коваленко також звернулася в поліцію області з перевірки даного факту та інформації в ЗМІ.

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