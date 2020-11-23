Останній тиждень осені в Одесі почнеться з різких перепадів температур
Про те, якої погоди чекати в місті з 23 по 27 листопада розповіли метеорологи, передає Politeka.net
Погоду в Одесі на новому тижні визначатимуть антициклони, які принесуть потепління, нічні морози і дощ.
У понеділок жителів чекає мінлива хмарність без істотних опадів. Видимість на дорогах буде хорошою. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура вночі на градусниках опуститься до 0-2 °С, вдень істотно потеплішає до + 8 градусів. 6-8°С.
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У вівторок в Одесі до самого вечора триматиметься похмура погода, і лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів. Підніметься північно-західний поривчастий вітер 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі становитиме 0 градусів, вдень підніметься близько 5-10°С.
У середу в Одесі буде ясно, без опадів. Вітер заспокоїться і почне дути з заходу. Вночі похолодає до -3°С, вдень + 4 + 8.
За даними синоптиків, у четвер у місті буде похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-7 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме 1-3 °С, вдень – 7-10 °С.
П'ятниця, 27 листопада порадує одеситів ясною погодою. З ранку можлива невелика хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі + 3 + 5 градусів., вдень до + 12. Прогнозується південно-західний помірний вітер.
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