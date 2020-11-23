Последняя неделя осени в Одессе начнется с резких перепадов температур

О том, какой погоды ждать в городе с 23 по 27 ноября рассказали метеорологи, передает Politeka.net

Погоду в Одессе на новой неделе будут определять антициклоны, которые принесут потепление, ночные морозы и дождь.

В понедельник жителей ждет переменная облачность без существенных осадков. Видимость на дорогах будет хорошей. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью на градусниках опустится до 0-2 °С, днем ​​существенно потеплеет до +8 градусов. 6-8°С.

Во вторник в Одессе до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков. Поднимется северо-западный порывистый ветер 9-14 метров в секунду.

Температура ночью составит 0 градусов, днем поднимется около 5-10°С.

В среду в Одессе будет ясно, без осадков. Ветер успокоится и начнет дуть с запада. Ночью похолодает до -3°С, днем +4+8.

По данным синоптиков, в четверг в городе будет пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 1-3 °С, днем – 7-10 °С.

Пятница, 27 ноября порадует одесситов ясной погодой. С утра возможна небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +3+5 градусов., днем до +12. Прогнозируется юго-западный умеренный ветер.

Напомним, что атмосферный фронт нагрянет в Одессу, пора доставать пуховики: "заморозки , шторм и ..."

Как сообщала Politeka, снег, гололед и похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды на Одесчине

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".