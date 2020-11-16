Третья неделя ноября принесет в Одессу дожди, штормовой ветер и резкое похолодание, вплоть до заморозков

Сначала город окажется под влиянием атмосферного фронта, но ненадолго, а после его сместит антициклон, передает Politeka.net

По данным Гидрометецентра Черного и Азовского морей, в понедельник 16 ноября одесситов ждет переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром город накроет густой туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью опустится до +2+7 °градуса, днем ​​стоит ждать 7-12 °С.

Во вторник, 17 ноября, в Одессе пойдет мелкий дождь. Поднимется штормовой ветер восточного направления. Порывы достигнут 12-14 метров в секунду. Кроме того, упадет температура, ночью до нуля градусов, днем поднимется около 3-8 градусов тепла.

В среду, 18 ноября, по прогнозам метеорологов, будет также дождливо. Порывы восточного ветра достигнут 12-15 метров в секунду.

Температура ночью 0+3, днем в пределах +3+6 градусов.

По данным синоптиков, в четверг и пятницу в городе будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 4-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0-5 °С, днем – 6-11 °С.

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