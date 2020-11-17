В Одесской области синоптики прогнозируют снег, мороз и гололед
Об ухудшении погодных условий сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Так, на территорию Одесчины придет настоящая зима. В некоторых районах области, преимущественно в северных, ожидается выпадение снега и ощутимое похолодание.
В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
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Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.
Показатели на термометрах в ночное и дневное время суток будут колебаться в пределах +3+5 градусов.
По Одесской области будет облачно.
Ночью осадки, на севере преимущественно в виде снега, днем без существенных осадков.
На севере гололед, гололедица.
Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура в течение суток 2-7 °С тепла, на севере от 2 °С мороза до 3 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
В тоже время, ГСЧС предупреждает – 18 ноября на севере области возможен гололед и гололедица.
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Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".