Карантин вихідного дня продовжувати не будуть, його замінять іншими обмеженнями

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів напрацьовує найбільш збалансоване рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень і повідомить про нові правила за 7 днів до їх введення.

Як повідомляє Politeka.net, про це прем'єр-міністр розповів 2 грудня під час засідання уряду та уточнив, які обмеження поки будуть діяти на території Одеси та всієї України.

При цьому він уточнив, що уряд відмовився від карантину вихідного дня у зв'язку з позитивною динамікою і ввів по всій Україні обмеження "помаранчевої" зони. Вони будуть діяти кожен день і в будні, і у вихідні дні.

"До кінця карантину вихідного дня, 30 листопада, за попередній тиждень ми отримали на 6000 випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано. Посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію в лікарнях", - розповів прем'єр.

Нагадаємо, в "помаранчевій" зоні передбачена низка обмежень:

проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більше 220 осіб за умови, що 1 людина припадає на 10 кв. м площі будівлі;

відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах дозволено групами не більше 20 осіб;

обмежено планові госпіталізації. Виняток становлять допомога вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим, а також випадки, коли є ризик для життя.

Заборонена робота: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім установ, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї людини на 10 кв м приміщення); дитячих таборів; масові зібрання понад 100 осіб.

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