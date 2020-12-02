Карантин вихідного дня продовжувати не будуть, його замінять іншими обмеженнями
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів напрацьовує найбільш збалансоване рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень і повідомить про нові правила за 7 днів до їх введення.
Як повідомляє Politeka.net, про це прем'єр-міністр розповів 2 грудня під час засідання уряду та уточнив, які обмеження поки будуть діяти на території Одеси та всієї України.
При цьому він уточнив, що уряд відмовився від карантину вихідного дня у зв'язку з позитивною динамікою і ввів по всій Україні обмеження "помаранчевої" зони. Вони будуть діяти кожен день і в будні, і у вихідні дні.
Ображена Мейхер жорстко висловилася про фінал «Танців з зірками», натякнувши на обман: "Ви поменше вірте..."
Партнер Санти Дімопулос у "Танцях з зірками" Леонов вибухнув промовою після її відмови від кубка: "Те, що було між нами..."
Російська Кардашьян в панчохах і білизні-сіточці роздражнила солодкими видами: з такою не занудьгуєш
Чарівна "наречена" Харламова вивалила бюст з декольте, притулившись до інструменту: "Хороша стійка"
"До кінця карантину вихідного дня, 30 листопада, за попередній тиждень ми отримали на 6000 випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано. Посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію в лікарнях", - розповів прем'єр.
Нагадаємо, в "помаранчевій" зоні передбачена низка обмежень:
- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більше 220 осіб за умови, що 1 людина припадає на 10 кв. м площі будівлі;
- відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах дозволено групами не більше 20 осіб;
- обмежено планові госпіталізації. Виняток становлять допомога вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим, а також випадки, коли є ризик для життя.
Заборонена робота: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім установ, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї людини на 10 кв м приміщення); дитячих таборів; масові зібрання понад 100 осіб.
Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.
Як повідомляла Politeka, українка з китайським вірусом пішла з життя після пологів.
Також Politeka писала, що у жінки забрали кисень для іншого пацієнта і вона не вижила.