Карантин вихідного дня продовжувати не будуть, його замінять іншими обмеженнями

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів напрацьовує найбільш збалансоване рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень і повідомить про нові правила за 7 днів до їх введення.

Як повідомляє Politeka.net, про це прем'єр-міністр розповів 2 грудня під час засідання уряду та уточнив, які обмеження поки будуть діяти на території Одеси та всієї України.

Денис Шмыгаль

При цьому він уточнив, що уряд відмовився від карантину вихідного дня у зв'язку з позитивною динамікою і ввів по всій Україні обмеження "помаранчевої" зони. Вони будуть діяти кожен день і в будні, і у вихідні дні.

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"До кінця карантину вихідного дня, 30 листопада, за попередній тиждень ми отримали на 6000 випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано. Посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію в лікарнях", - розповів прем'єр.

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Нагадаємо, в "помаранчевій" зоні передбачена низка обмежень:

  • проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більше 220 осіб за умови, що 1 людина припадає на 10 кв. м площі будівлі;
  • відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах дозволено групами не більше 20 осіб;
  • обмежено планові госпіталізації. Виняток становлять допомога вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим, а також випадки, коли є ризик для життя.

Заборонена робота: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім установ, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї людини на 10 кв м приміщення); дитячих таборів; масові зібрання понад 100 осіб.

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