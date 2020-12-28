Інфекціоніст Ольга Голубовська виступила з пропозицією підвищити заробітну плату медикам



За її словами, Україна в осяжному майбутньому може залишитися без фахівців, передає "Обозреватель".



Лікар зазначила, що її колеги заробляють п'ять тисяч гривень.

"Все треба контролювати. Але яке може бути ставлення до людини, якщо лікар отримує суму менше, ніж допомога по безробіттю?! Але це не наше питання, і не медпрацівників", - зазначила Голубовська.

Також інфекціоніст додала, що в цій ситуації має бути соромно тим, хто приймає такі рішення.

"Кілька місяців тому були розмови про підвищення зарплат, але в результаті нічого не змінилося. Особисто я вже боюся залишитися без лікарів", - підсумувала Голубовська.

Раніше ми повідомляли, що українські лікарі провели флешмоб з вимогою збільшити витрати на медицину.



Медики з усіх куточків країни публікували відеозвернення, в яких розповідали про свої зарплати та умови роботи.

У разі відмови лікарі загрожують влаштувати національний страйк.

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