Їй загрожує від 8 до 15 років

39-річна жителька Кривого Рогу продала свою новонароджену доньку для експлуатації в жебрацтві

Жінка передала дитину за гроші 38-річній киянці, обом тепер загрожує до 15 років в'язниці. Дівчинку, якій на цей момент виповнилося більше року, помістили в будинок дитини в Кропивницькому.

Про це повідомили в департаменті комунікацій Нацполіції у Дніпропетровській області.

До поліції Дніпропетровської області звернулися працівники соціального центру. Вони розповіли, що під час звернення до них жінки, яка не мала постійного місця проживання і намагалася оформити документи на соціальні виплати, вони виявили ряд неточностей в її документах.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що вагітна мешканка Кривого Рогу вирішила позбутися дитини і передати її жительці Києва за кругленьку суму. Щоб уникнути проблем із законною реєстрацією дитини, вона використовувала для оформлення в пологовий будинок анкетні дані своєї спільниці.

"З фальшивим документом вагітну доставили в пологовий будинок, де 10 травня 2019 року вона народила дівчинку. Наступного дня жінка покинула медичний заклад і за домовленістю відразу передала немовля спільниці, прізвище якої відповідно до підробленого документа мала дитина", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що рідна мати дівчинки – громадянка Молдови, раніше судима в Україні за крадіжки, грабежі і зберігання наркотиків. На території нашої країни вона проживала без реєстрації. Крім дівчинки, має ще трьох дітей-4-х, 10 і 19 років. За торгівлю дитиною підозрюваним загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, але це ще малувато за такий жорстокий вчинок для жінки, у якої замість серця камінь.



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