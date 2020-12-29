У Дніпрі чоловік помер прямо на порозі лікарні
Як передає Politeka.net, про це повідомили місцеві жителі у Facebook-спільноті "Новокодацький сусіди" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
Судячи з опублікованих кадрів, поруч з чоловіком перебували кілька медиків, яким не вдалося врятувати потерпілого.
"Біля 5 лікарні чоловікові стало погано, намагався відкачати перехожий, поки лікарі просто бігали навколо, але невдало, людина померла", - йдеться в повідомленні.
Таємна дружина Винника в прозорому вбранні показала, чим спокушає чоловіка: «Щаслива, що…»
Щасливого Дана Балана застукали в обіймах улюбленої блондинки: "Так рада за вас..."
Горбунов з Осадчою зганьбилися на сімейному знімку, в мережі не стрималися: "А де така потворна...?"
Зупинилося серце відомої журналістки, українці у скорботі: "Не дожила чотири дні до..."
Нагадаємо, біда трапилася з главою МОЗ, з'явилося термінове звернення Степанова: "на жаль...".
Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.
Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.