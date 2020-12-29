У Дніпрі чоловік помер прямо на порозі лікарні

Як передає Politeka.net, про це повідомили місцеві жителі у Facebook-спільноті "Новокодацький сусіди" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



Судячи з опублікованих кадрів, поруч з чоловіком перебували кілька медиків, яким не вдалося врятувати потерпілого.

"Біля 5 лікарні чоловікові стало погано, намагався відкачати перехожий, поки лікарі просто бігали навколо, але невдало, людина померла", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українка померла біля лікарні. Згідно з даними, 63-річна жінка померла прямо перед входом в медустанову.











