У Дніпрі чоловік помер прямо на порозі лікарні

Як передає Politeka.net, про це повідомили місцеві жителі у Facebook-спільноті "Новокодацький сусіди" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Судячи з опублікованих кадрів, поруч з чоловіком перебували кілька медиків, яким не вдалося врятувати потерпілого.

"Біля 5 лікарні чоловікові стало погано, намагався відкачати перехожий, поки лікарі просто бігали навколо, але невдало, людина померла", - йдеться в повідомленні.


Популярні новини зараз

Таємна дружина Винника в прозорому вбранні показала, чим спокушає чоловіка: «Щаслива, що…»

Щасливого Дана Балана застукали в обіймах улюбленої блондинки: "Так рада за вас..."

Горбунов з Осадчою зганьбилися на сімейному знімку, в мережі не стрималися: "А де така потворна...?"

Зупинилося серце відомої журналістки, українці у скорботі: "Не дожила чотири дні до..."
Показати ще
Раніше ми повідомляли, що українка померла біля лікарні.

коронавірус, лікарня, швидка допомога

Згідно з даними, 63-річна жінка померла прямо перед входом в медустанову.

Загибла була задекларована у приватного сімейного лікаря і проходила лікування, а на її рентгенівському знімку були виявлені ознаки бронхіту.

Також вона повідомила, що сімейний лікар обдзвонила всі медичні установи, які підходили для госпіталізації, в пошуках вільного місця, але їх не було.

Нагадаємо, біда трапилася з главою МОЗ, з'явилося термінове звернення Степанова: "на жаль...".

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.