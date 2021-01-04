Величезних розмірів рибу зловив рибалка на Рівненщині

Це виявився сом гігантських розмірів, в довжину він досяг 179 сантиметрів - розміром з людину. Його вага 31 кілограм. Рибалка витягнув сома з річки Горинь

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Професійні рибалки кажуть: це риба-гігант, таких у Рівненській області давно не ловили. Хіба що минулого року: тоді рибалки хвалилися уловом сома більше 2 метрів і 65 кілограмів вагою.

Але зараз коментатори в соцмережах обурюються: кажуть, сома-велетня треба було відпустити назад в річку.

"Головне не сказали на яку вудку зловив таке диво природи", "в країнах Європи відпустили б у нас немає ми жадібні і голодні нам мало", " краще б він сома відпустив я не думаю, що він такий голодний", "Це риба стара, її їсти вже не можна. м'ясо так мулом смердить-ніякий маринад не витягне. Виходить-риба просто так загинула".

Також раніше виловили в Одеській затоці рибу-гермафродита. Незвичайним уловом похвалилися в Держрибагентстві України.

Чудо-риба попалася в розставлені на бичка мережі. Ним виявився кам'яний окунь. Він незвичайний тим, що в різний час, і по черзі виконує функції самця і самки. Фахівці відзначили, що кам'яний окунь - один з кращих хижаків Чорного моря, майстер підводного маскування. Колір його тіла повністю збігається з кольором кам'яних водоростей.

Нагадаємо, обурливий інцидент стався в одному з навчальних закладів у місті Рівне.



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