В Одесі пішла з життя відомий сатирик, сценарист, КВНщик Ірина Полторак
Це сталося в ніч на понеділок, 19 квітня, повідомив її син, Олександр.
"Я хочу, щоб ми всі запам'ятали її такою - усміхненою і життєрадісною!Людиною, яка дарувала світло! Нам всім буде дуже її не вистачати...",- написав він.
За словами Олександра Полторака, це сталося внаслідок загострення хронічних захворювань, що виникли через коронавірус.
"Це не COVID-19, але, можливо, його наслідки спричинили загострення хронічних захворювань", уточнив він.
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19 березня Ірина повідомила, що заразилася коронавірусом.
"Я прошу вибачення у всіх, кому не відповідала і ще не відповім. Я хвора, лежу, спілкуватися не можу, навіть не читаю і не пишу... дорогі мої друзі, не приймайте на свій рахунок: очухаюсь і з'явлюся на горизонті...", - писала вона.
Звістка про її смерть стала шоком для багатьох. Ірину характеризують як блискучу дотепністю, фонтануючу гумором, постійно знаходилася в творчому пошуку особистість.
"Про значення Ірки для Одеси і всього світу напишуть інші люди. А для мене вона була близькою подругою багато-багато-багато років, рідною людиною і шматком тепла і світла в цьому світі. Тепер треба якось звикати до того, що її більше немає. Відчуття відрізаного по живому шматка серця. Болить... "- написала психолог, психотерапевт, відомий Ерудит, переможець вікторин "Що? Де? Коли?" і "Брейн-ринг" Ірина Морозовська.
Висловилася і журналіст Олена Риковцева: "Ірка, Ірка ... Моя дорога. Наша дорога. Наше Сонце. Наш сміх. Наша леді Одеса. Я співчуваю всім, хто її знав. Я співчуваю собі. Я не розумію, як це — Одеса без Полторак. Це як“ містечко " без Полторак. Вона багато років була сценаристом цієї передачі".
Поховають Ірину в понеділок, 20 квітня, на єврейському кладовищі.
Ірина Полторак була в числі перших чемпіонів СРСР у складі одеської команди КВК. Вона-основний автор сценаріїв популярного в 1990-і телешоу»Городок".
Також на її рахунку кілька комедійних фільмів, в числі яких — «Карнавальна ніч-2».
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