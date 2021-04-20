В Одессе ушла из жизни известный сатирик, сценарист, КВНщик Ирина Полторак
Это произошло в ночь на понедельник, 19 апреля, сообщил ее сын, Александр.
"Я хочу, чтобы мы все запомнили ее такой - улыбающейся и жизнерадостной!Человеком, который дарил свет! Нам всем будет очень ее не хватать...", - написал он.
По словам Александра Полторака, это произошло вследствие обострения хронических заболеваний, возникших из-за коронавируса.
"Это не COVID-19, но, возможно, его последствия повлекли обострение хронических заболеваний", уточнил он.
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19 марта Ирина сообщила, что заразилась коронавирусом.
«Я прошу прощения у всех, кому не отвечала и еще не отвечу. Я больна, лежу, общаться не могу, даже не читаю и не пишу… Дорогие мои друзья, не принимайте на свой счет: очухаюсь и появлюсь на горизонте…», - писала она.
Известие о ее смерти стало шоком для многих. Ирину характеризируют как блиставшую остроумием, фонтанирующую юмором, постоянно находившуюся в творческом поиске личность.
«О значении Ирки для Одессы и всего мира напишут другие люди. А для меня она была близкой подругой много-много-много лет, родным человеком и куском тепла и света в этом мире. Теперь надо как-то привыкать к тому, что ее больше нет. Ощущение отрезанного по живому куска сердца. Болит…» — написала психолог, психотерапевт, известный эрудит, победитель викторин «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» Ирина Морозовская.
Высказалась и журналист Елена Рыковцева: «Ирка, Ирка… Моя дорогая. Наша дорогая. Наше солнце. Наш смех. Наша леди Одесса. Я соболезную всем, кто ее знал. Я соболезную себе. Я не понимаю, как это — Одесса без Полторак. Это как „Городок“ без Полторак. Она много лет была сценаристом этой передачи».
Похоронят Ирину в понедельник, 20 апреля, на еврейском кладбище.
Ирина Полторак была в числе первых чемпионов СССР в составе одесской команды КВН. Она — основной автор сценариев популярнейшего в 1990-е телешоу «Городок».
Также на ее счету несколько комедийных фильмов, в числе которых — «Карнавальная ночь-2».
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