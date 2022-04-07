Морське узбережжя в Одесі може нести загрозу для жителів, тому городян закликають не ходити на пляжі.

Узбережжя Одеси залишається досить небезпечним. Про це заявив спікер Одеської Військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, люди вже рвуться виходити на пляж, однак, це в нинішніх умовах дуже небезпечно.

"Поки Одеське узбережжя досить небезпечно - не тільки для так званої морської піхоти Росії, але і для місцевих громадян", – підкреслив Братчук.

За його словами, велика кількість людей вже рветься на пляж. Тим часом, проводиться дуже активна робота в інформаційному полі, щоб перешкодити цьому.

Зазначимо, що Одесу і область вже кілька разів окупанти обстрілювали з моря. Так, 3 квітня російські ракети завдали кілька ударів по нафтосховищу і нафтопереробному заводу в Одесі. Інформацію підтвердив глава військової адміністрації Максим Марченко. Мер міста Геннадій Труханов заявив, що люди від вибухів не постраждали. За інформацією Повітряного командування Південь, удари проводилися крилатими ракетами морського базування.

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