Всього за добу тільки на півдні України ворог втратив 43 бійців і 12 одиниць техніки.

Окупанти завдали два ракетні удари по території Кіровоградської та Одеської областей з акваторії Чорного моря. Про це йдеться у відеозвіті щодо оперативної обстановки 8 квітня від представника оперативного командування "Південь" Збройних сил України.

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує розвідувальні дії та активну блокаду українських портів.

Саме з акваторії Чорного моря ворог наніс 2 ракетних удари по Кировоградщині та Одещині. На щастя, обійшлось без жертв.

На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення оборонних дій по займаному рубежу. Намагається відновити свої сили і знов вв’язатися в бій.

Під рясними артилерійськими обстрілами наші військовослужбовці продовжують боронити відвойовані населені пункти Херсонщини, навіть примудряючись захопити у якості трофею БТР-80 та знищити три безпілотних літальних апарати “Орлан-10” противника.

Всього за добу тільки на півдні України ворог втратив 43 бійців та 12 одиниць техніки.

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