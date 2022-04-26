Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки агресора був пошкоджений міст через Дністровський лиман.
Про це у вівторок 26 квітня повідомила прес-служба Оперативного командування "Південь".
Відзначається, що на даний момент рух по мосту перекрито з міркувань безпеки.
"Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху", – йдеться в повідомленні військових. Обставини та інформація про постраждалих уточнюються.
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Також є інформація про потрапляння російської ракети в приватний сектор одного з населених пунктів Одеської області. Відомостей про жертви і постраждалих поки немає.
Варто відзначити, що міст через Дністровський лиман стоїть на кордоні між Чорним морем Білгород-Дністровським лиманом. Крім двох пішохідних доріжок на ньому є дві смуги для руху транспорту, а також одна залізнична колія.
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