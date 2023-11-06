Як пише Politeka.net з посиланням на Сили оборони півдня України, по Одесі ворог вдарив імовірно "Оніксом" і "Іскандером-М".
Ворог влучив у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі.
«Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО», - повідомили в Силах оборони.
Також окупанти атакували ударними дронами – атака дронів типу "Shahed-131/136" була інтенсивною та щільною. Ворог спрямував її по припортовій інфраструктурі Одеси.
Знищити вдалося 15 дронів.
«На жаль, влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям», - розповіли захисники, додавши, що пожежу оперативно ліквідували.
На даний момент відомо про п’ятьох постраждалих – їх ушпиталено.
В той самий час ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону.
«Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає», - повідомили Сили оборони.
Крім того, російські загарбники атакували Миколаївщину ракетою Х-59 – її було знищено.
Додамо, що в Одесі у зв'язку з пошкодженням інфраструктури на вулиці Софіївській буде змінено рух трамвайних маршрутів.
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