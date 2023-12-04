На Дерибасівській в Одесі з'явилася новорічна ялинка, і встановлення її каркасу вже успішно завершено.

Упродовж минулих вихідних на основній вулиці Одеси, а саме на Дерибасівській, розпочалися роботи зі встановлення головної новорічної ялинки міста. Про це повідомили в Одеській міській раді. У цьому році висота головної ялинки становитиме 20 метрів, а її ширина - 9 метрів. Традиційно верхівку прикрашає різдвяна зірка. Зараз ялинка вже встановлена, і залишилося тільки завершити процес її прикрашання.

Цьогоріч головну новорічну ялинку Одеси прикрасять елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою. В мерії вказали, що всі витрати на встановлення головної новорічної ялинки покривають підприємці міста.

Це та ж ялинка, яка раніше радувала одеситів і гостей міста своїм світлом під час блекаутів під час минулих новорічних свят.

Важливо також відзначити, що за новим календарем церкви у 2023 році новорічні свята розпочнуться значно раніше.

Святковий графік зимових свят за новим календарем виглядає наступним чином:

Улюблене свято для дітей - День святого Миколая, коли вони з нетерпінням шукають подарунки під подушкою. Згідно із новоюліанським календарем, це свято відзначається 6 грудня (замість 19 грудня). Святвечір українці святкують 24 грудня (раніше 6 січня), Різдво Христове припадає на 25 грудня (раніше 7 січня), а Собор Пресвятої Богородиці - на 26 грудня (раніше 8 січня).

День преподобної Меланії, також відомий як Щедрий вечір чи Маланка, святкують 31 грудня (раніше 13 січня). День пам'яті святителя Василія Великого, відомий як Василів день, коли починають весняні сівби, випадає на 1 січня (раніше 14 січня). Хрещення Господнє, відоме також як Водохреща, відзначається 6 січня (раніше 19 січня).

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