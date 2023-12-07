Російські окупанти здійснили нову жорстоку атаку, є серйозні і трагічні наслідки.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Одеську ОВА, цієї ночі загарбники упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район.

«Наші сили ППО збили переважну кількість «шахедів», проте, на жаль, є влучання.Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув», - повідомили в ОВА.

На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого», - зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Додамо, що цієї ночі захисники неба знищили 15 ударних БПЛА. Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.

«Окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда (Крим)», - розповіли захисники неба над Україною.

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