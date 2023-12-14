Внаслідок атаки виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди, пише Politeka.net.

Пошкоджень зазнали 11 будівель, розташованих поруч з місцем влучання. За попередніми даними, постраждало 11 людей, них 3 дитини.

Після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них троє дітей.

Згодом стало відомо, що внаслідок нової російської атаки постраждав гуртожиток.

На місці працюють співробітники міських структур. Працюють пункти обігріву. Наразі вирішується питання з тимчасовим розселенням одеситів, чиє житло постраждало внаслідок атаки.

«Після вчорашнього обстрілу загинув мирний чоловік. Сьогодні - четверо дітей у наших лікарнях, яким надається уся необхідна медична допомога», - зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Раніше Повітряні сили ЗС України попереджали про загрозу ударних БпЛа для півдня Одещини.

На даний момент відомо, що росія цієї ночі запустила по півдню України щонайменше 39 "шахедів".

"Припортова інфраструктура південних регіонів - один з пріоритетів ворога. І цієї ночі дуже показово була атака на Подунав’я, де БПЛА вишукували можливість нашкодити припортовій інфраструктурі", - повідомила керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

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