За вчинене організатору може загрожувати до дев'яти років позбавлення волі.

Одеські поліцейські затримали організатора злочинної схеми, яку організували для власного збагачення. Подробиці було повідомлено у прес-службі Національної поліції Одеської області.

Зокрема поліцейські та слідчі в Одеській області розкрили та задокументували схему нелегального вивезення військовозобов'язаних громадян України за кордон.

За отриманою інформацією, організатором злочинної схеми, будучи водієм, шукав потенційних клієнтів під час своїх рейсів. Він пропонував свої послуги з вивезення за кордон чоловіків призовного віку за вартістю 6 000 доларів.

Водій консультував зацікавлених осіб щодо маршруту, умов перевезення та поведінки на пункті пропуску. Оплата послуг відбувалася на території Молдови.

Згідно з розробленим планом, зустріч із клієнтом проводилася на місці відправлення автобуса. Чоловік спочатку сідав у салон, а після виїзду з міста ховався у спеціальному відсіку для відпочинку, розташованому під водійським сидінням. Під час проходження паспортного контролю на кордоні водій приховував військовозобов'язаного, а потім останній сідав у салон як звичайний пасажир.

Організатора схеми затримали під час спроби перевезення чоловіка призовного віку через кордон до Молдови. За скоєне організатору може загрожувати до дев'яти років позбавлення волі.

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