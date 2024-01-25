Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Одеську ОДА, у місті працювало ППО.

Але, на жаль, є влучання.

«В Одесі є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Попередньо відомо про двох постраждалих», - розповіли в ОДА. Також з’явилися кадри з місця атаки, на яких можна побачити серйозні руйнування.

Так, понівечена житлова багатоповерхівка, а також вигоріли складські приміщення.

На верхніх поверхах багатоповерхівки пошкоджено міжповерхове перекриття.

Відомо, що один постраждалий доставлений в міську лікарню з опіками, перебуває в стані середньої тяжкості. Інший - отримав забій при падінні, надана медична допомога, від госпіталізації людина відмовилась.

Додамо, сьогодні, 25 січня, у Харкові оголошений Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 23 січня.

Внаслідок російських ударів того дня у місті загинули 10 людей, 75 — зазнали поранень.

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