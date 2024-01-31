Кожен із нас, незалежно від його прибутків, хоче купувати продукти за найвигіднішими цінами, аби берегти свій гаманець у спокої.

Люди, які скупляються на ринках, знають, наскільки важливо слідкувати за вартістю продуктів. Тож сьогодні Politeka розповість про ціни для одеситів, які люблять відвідувати для покупок Новий ринок (він же базар).

Овочі на Одеському Новому базарі коштують так:

Картопля: 25-30 грн за кілограм;

Цибуля: 20-30 грн за кілограм;

Помідори: 90-130 грн за кілограм;

Буряк: 20-25 грн за кілограм;

Кабачки: 100-130 грн за кілограм;

Огірки: 100-230 грн за кілограм;

Солодкий перець: 90-170 грн за кілограм;

Баклажани: 100-170 грн за кілограм;

Капуста: 15-25 грн за кілограм;

Морква: 20-25 грн за кілограм;

Часник: 100-120 грн за кілограм;

Зелень у пучках: від 15-20 грн.

Ціни на фрукти на Одеському Новому базарі:

Яблука: 25-35 грн за кілограм;

Груші: 50-90 грн за кілограм;

Лимони: 70-110 грн за кілограм;

Мандарини: 60-120 грн за кілограм;

Апельсини: 60-110 грн за кілограм;

Банани: 60-90 грн за кілограм;

Гранати: 100-160 грн за кілограм.

Ціни на яйця, сир та бринзу:

Яйця (десяток): 40-80 грн;

Бринза: 150-230 грн;

Сир: 80-180 грн.

Ціни на м'ясо та сало:

Телятина-яловичина:

Задня частина: 250-290 грн за кілограм;

Антрекот: 200-220 грн за кілограм;

Шия: 200-240 грн за кілограм;

Ребра: 150-180 грн за кілограм.

Свинина:

Задня частина: 190-230 грн за кілограм;

Шия: 260-270 грн за кілограм;

Лопатка: 180-200 грн за кілограм;

Ребра: 190-200 грн за кілограм.

Сало:

Несолоне сало: від 100 грн (тонке) до 240 грн (товсте);

Солоне сало: від 180 грн до 280 грн.

У рибних місцях Нового базару ціни на рибу такі:

Короп: 100-160 грн;

Товстолобик: 90-140 грн за кілограм;

Лобан (морський пеленгас): 90-150 грн за кілограм;

Судак: 220-280 грн за кілограм;

Сом: 200-250 грн за кілограм.

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